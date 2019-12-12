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Ділки влаштували готель у держгуртожитку вишу на столичному Печерську

12.12.2019

Столична прокуратура повернула державі приміщення університету на Печерську у Києві, які незаконно використовувалися під готель. Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Києва.

Встановлено, що приміщення гуртожитку Київського національного університету технологій і дизайну у Печерському району міста Києва, що є державною власністю, протягом тривалого часу незаконно, без жодних правових підстав, використовувались товариством під готель.

“Суд зобов’язав товариство звільнити приміщення Київського національного університету технологій і дизайну, які незаконно використовувались у комерційних цілях”, – повідомили у відомстві.

Відповідні позовні вимоги прокуратури задовольнив у повному обсязі Господарський суд міста Києва.

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