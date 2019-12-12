Племянница Софии Ротару показала идеальную фигуру без одежды

Восходящая звезда показала жаркое фото у себя на страничке
Племянница легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Кей, которая также начала карьеру певицы и не так давно выпустила клип, похвасталась жарким фото в социальных сетях. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
Племянница Ротару в этот раз надела топ и купальник, а также туфли на большом каблуке. Соня не смотрела в камеру и прираздвинула ноги, но ничего при этом не засветила.
Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:
“Красотка”, “Вау” “Вов”.
Сообщалось, что внучка Софии Ротару сверкнула главной гордостью на камеру.
Так, девушка позирует в ночном луке, выставив напоказ идеальные длинные ноги. Кроме того, дополнял образ Сони стильный поясок и несколько золотых колец.
Уточним, что украинцы не смогли высказать мнение о наряде кумира, поскольку снимок девушка разместила в Stories.
До этого мы сообщали, племянница Ротару едва удержала прелести в откровенном топе.
Соня в этот раз показала себя в откровенном топе с обнаженными плечами и джинсах. Фанаты отметили, что племянница Ротару как всегда, очень хорошо выглядит.
До этого мы писали, что 18-летняя внучка Ротару покорила всех своей красотой, новое фото поражает.
София Евдокименко, внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару, опубликовала новый снимок в социальных сетях. В этот раз она отправилась в Vessel – футуристическую смотровую площадку на Манхеттене.
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