Улюблену сукню принцеси Діани продано на аукціоні за 313 тисяч доларів (фото)

Улюблена вечірня сукня принцеси Діани, яка залишилась непроданою на лондонському аукціоні Kerry Taylor, через добу була придбана британською виставковою спільнотою British institution за 264 000 фунтів стерлінгів (313,6 тисячі доларів).

Про це повідомляє People.

Як зазначає видання, у вівторок, 10 грудня, у Лондоні відбувся аукціон вінтажних речей Kerry Taylor Auctions. Серед лотів були три вбрання принцеси Діани. І однією із найзнаковіших стала знаменита синя оксамитова сукня, в якій принцеса Діана танцювала з Джоном Траволтою на прийомі у Білому домі в 1985 році. Автором сукні був модельєр Віктор Едельштейн.

Передбачалося, що сукня буде продана за $450 тис. На жаль, ставки на неї ледве досягли позначки у $265 тис. Проте, вже після аукціону сукню все ж таки продали британській виставковій спільноті British institution за $290 тис.

: prm.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.