РФ вислала з країни двох німецьких дипломатів

Росія оголосила двох німецьких дипломатів персонами нон грата. Щоб повідомити про це посла Німеччини викликали в МЗС РФ.

Німецьких дипломатів висилають з Росії у відповідь на оголошення двох співробітників посольства РФ персонами нон грата 4 грудня.

Німецькі власті оголосили про висилку російських дипломатів у зв’язку зі справою про вбивство в Берліні колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвили. Він був застрелений в серпні 2019 року. Німецька прокуратура вважає, що вбивство скоїли «за дорученням державних органів Російської Федерації» і вказує, що російська сторона не бере участь у розслідуванні. Росія це заперечує.