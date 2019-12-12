У Дніпрі помер Герой України і головний конструктор КБ «Південне»

12 грудня пішов з життя Команов Володимир Геннадійович. Він був головним конструктором ракетно-космічного напрямку і заступником Генерального конструктора КБ «Південне» за програмою «Морський старт».

Володимиру Команову на момент смерті було 82 роки.

У 1960-2003 він працював в ОКБ-586 / КБ «Південне»: інженер (1960-1966), провідний конструктор (1966-1986), головний конструктор ракетно-космічного напрямку (1986-1996), заступник Генерального конструктора по програмі «морський старт» (1996-2003). Брав участь у розробці нових методів та засобів телеметричних вимірювань при запусках ракет шахтного базування. Здійснював технічне керівництво розробкою, експериментальної відпрацювання, льотними випробуваннями і здачею в експлуатацію космічних ракетних комплексів «Циклон-2», «Циклон-3», «Зеніт-2», «Енергія-Буран».

Забезпечив розробку і реалізацію заходів щодо адаптації наземного ракетного комплексу «Зеніт» в морських умовах за проектом «Морський старт». Був представником КБ «Південне» в групі управління міжнародної компанії «Сі Лонч», керував роботами по ув’язці РН «Зеніт» з розгінним блоком і космічними апаратами замовників. Заслужений машинобудівник України (1994), лауреат Ленінської премії (1980) і Державної премії України (1995), академік Міжнародної академії астронавтики (1997), Герой України (2002), Почесний громадянин Дніпра.

Інформатор приносить родині та колегам померлого щирі співчуття. Світла пам’ять про нього назавжди збережеться.