У Львові невідомі в камуфляжі штурмували міськраду

У Львові активісти пішли на штурм будівлі Шевченківської районної адміністрації, де має відкритися сесія Львівської міської ради.

В лавах «штурмовиків» помітили представників громадських організацій «Об’єднання добровольців», «Український союз учасників АТО» і «Шквал».

Як повідомляють місцеві ЗМІ, активісти зламали вхідні двері і спровокували зіткнення з поліцією, вимагаючи від депутатів «дати оцінку» публікацій сайту ZAXID.NET, а також змусити редакцію видалити кілька опублікованих статей.

За фактом штурму сесії Шевченківський відділ поліції Львова зареєстрував кримінальне провадження за частиною 2 ст. 296 Кримінального кодексу («Хуліганські дії, вчинені групою осіб»).

За даними поліції і прокуратури, ніхто з учасників штурму затриманий правоохоронцями не було.

«Ми бачимо зламану двері — це однозначно. Жодної заяви від потерпілих не було, тілесних ушкоджень поки не зафіксовано», — заявила прокурор Ірина Діденко.