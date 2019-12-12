Наша національна ідея — об’єднавшись, довести всім, що неможливе можливо, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що національна ідея для українців полягає в тому, щоб спільно стати однією з найбільш динамічно розвиваються країн у світі.

Про це він написав у своїй статті «Вперед і вгору», яка буде опублікована у спецвипуску журналу «Новий час» від 12 грудня під назвою «Світ у 2020».

«Вступаючи на посаду президента, я говорив про те, що наша національна ідея – об’єднавшись, зробити неможливе. Тільки це дозволить вийти на глобальний рівень і розмовляти з усім світом на рівних», — написав Зеленський.

Зеленський зазначив, що Україна не може претендувати на глобальне лідерство в розмірах території, військової міці та обсягах видобутку корисних копалин, їй «прямо зараз не світить» лідерство в технологіях і промисловий потенціал.

«Але ми точно можемо стати динамічно розвивається країною світу. Країною з найбільш швидким темпом позитивних змін – не тільки в економіці, але й у всіх сферах життя. Можемо довести, що неможливе можливо. Довести це друзям, ворогам, але насамперед – самим собі», — переконаний він.