У школі Києва вчителька принижувала дітей: її будуть судити за буллінг

Учні однієї з загальноосвітніх шкіл, розташованої в Подільському районі, скаржилися на цькування з боку вчителя. Вони стверджували, що вчитель жорстоко з ними поводиться, їх безпідставно звинувачує і принижує. Батьки звернулися в поліцію.

Справою зайнялися працівники ювенальної превенції. Про це Інформатор повідомляє з посиланням на прес-службу столичної поліції.

Правоохоронцям вдалося з’ясувати, що вчитель протягом декількох днів двічі під час уроку кричала і ображала малолітню школярку. Внаслідок цього дівчинка навіть зверталася в медпункт, так як її самопочуття погіршилося. Крім цього, психологічний тиск відбувалося ще стосовно двох дітей.

Керівництво школи факт буллінга підтвердило. За фактом склали відповідні протоколи. Згідно отриманої характеристиці, педагог схильна до агресивних дій, використовує нецензурні вислови по відношенню до колег, батькам і дітям.

Щодо вчителя склали 3 адміністративних протоколи: за статтею 173 (дрібне хуліганство) і один за статтею 173-4 (буллінг учасника освітнього процесу) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Далі все це передали в Подільський суд.

За вищезгадані протоколи педагогу, якщо визнає її винною суд, загрожує штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 — 1700 гривень) або громадські роботи на строк до шістдесяти годин.