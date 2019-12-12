Українець-ісламіст планував теракт в Польщі: що про нього відомо

26-річний українець Максим С., якого затримали в Польщі за підозрою в підготовці теракту, прийняв іслам після розставання з дівчиною.

Як повідомляє TVP info, польські правоохоронці спростували початкову інформацію про те, що чоловік приїхав до Польщі кілька місяців тому. За їхніми даними, українець знаходився в країні протягом останніх трьох років – він працював кухарем-сушистом в одному з ресторанів міста Пулави.

Колеги і сусіди підозрюваного стверджують, що з Максимом ніколи не було проблем, але наприкінці жовтня – початку листопада в його поведінці почалися зміни. Сам чоловік пояснив це прийняттям мусульманської віри.

Він обіцяв покарати “невірних” і розповідав про нових друзів – мусульман-радикалів чеченського і таджицького походження у Варшаві. Після арешту українця, у них вдома пройшли обшуки, але нічого підозрілого виявити не вдалося.

Знайомі українця вважають, що він міг потрапити під вплив ісламістів через нещодавнє розставання з дівчиною. Максим важко це переживав і незабаром оголосив, що став мусульманином.

За даними журналістів, затриманий служив в українській армії. І хоча він не брав участі в бойових діях на Донбасі, він був добре знайомий з вогнепальною зброєю і вибуховими речовинами, а після прийняття ісламу вивчав способи приготування вибухівки із загальнодоступних матеріалів.

В Агентстві внутрішньої безпеки Польщі стверджують, що чоловік готувався до теракту – нібито він вже знайшов автомобіль, який він хотів начинити вибухівкою, в’їхати в один з торгових центрів в Пулавах і підірвати.

Інший варіант, який розглядав українець – атакувати перехожих ножами, які знайшли у нього вдома. Також під час обшуків було виявлено пістолет і боєприпаси.

Зазначається, що на допиті підозрюваний тримався впевнено і просив не повідомляти про те, що трапилося, українському консулу.

Люблінська районна прокуратура хоче направити його на психіатричну експертизу. Крім того, суд помістив його під арешт строком на три місяці – якщо його провину доведуть, йому загрожуватиме до 5 років в’язниці.