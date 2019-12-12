Пенсионер по ошибке перевел 250 тысяч долларов на счет другого человека

74-летний Питер Тейч из Кембриджа должен был получить наследство после смерти своего 100-летнего отца

В Великобритании пенсионер потерял свое наследство в размере 193 000 фунтов стерлингов (около 253 тысячи долларов США) из-за неправильного банковского кода сортировки, пишет Mirror.

Отмечается, что 74-летний Питер Тейч из Кембриджа должен был получить наследство после смерти своего 100-летнего отца. Для этого он предоставил своему адвокату правильное имя, адрес и номер счета в банке Barclays, но случайно передал ему неверный код сортировки.

В итоге оказалось, что деньги были отправлены другому клиенту Barclays, который впоследствии отказался возвращать деньги.

Когда Питер Тейч осознал свою ошибку, его адвокат связался с банком, который, по его словам, пообещал разобраться с проблемой возрата средств.

В конце концов, банк согласился выплатить пенсионеру лишь 46 000 фунтов стерлингов в качестве компенсации судебных издержек и 750 фунтов стерлингов в качестве компенсации.

Питер Тейч остался доволен таким решением, но подверг критике поведение банка.

При этом, Barclays сказал в своем заявлении: «Очевидно, что в этом случае мы не смогли соответствовать высоким стандартам, которые мистер Тейч может ожидать от Barclays, и за это мы принесли наши искренние извинения».

: novosti-n.org