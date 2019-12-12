Суд заарештував активи власника Дельта Банку Лагуна на 690 млн грн

Північний апеляційний господарський суд 10 грудня за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб наклав арешт на активи, які належать власнику ПАТ «Дельта Банк» Миколи Лагуна.

«Таким чином, суд задовольнив апеляційну скаргу Фонду на рішення Господарського суду Києва від 2 жовтня 2019 року у справі №910/7338/19 про стягнення з власника ПАТ «Дельта Банк» Лагуна Н.І. шкоди, заподіяної банку і його кредиторів у розмірі 691 297 606,40 грн і заборонив йому здійснювати будь-які дії по відчуженню майна у межах суми стягнення», — йдеться в повідомленні ФГВФО.

Там вважають, що це забезпечить реальне виконання судового рішення в разі задоволення судом позовних вимог і буде першим прикладом застосування судом розумного підходу встановлення балансу інтересів кредитора у цій категорії справ.

За іншим позовом Фонду (по справі №910/7186/19), в якому Лагун виступає відповідачем разом з сімома іншими пов’язаними особами ПАТ «Дельта Банк», Північний апеляційний господарський суд 27 листопада підтвердив рішення суду першої інстанції про залишення цього колективного позову без розгляду із-за нібито порушення правил об’єднання позовних вимог.

Зараз ФГВФО готує касаційну скаргу, оскільки при прийнятті рішень про залишення позову без розгляду судами першої та апеляційної інстанцій було допущено численні процесуальні помилки, а саме:

— порушення правил об’єднання позовних вимог є підставою для повернення позовної заяви ще на етапі вирішення питання про відкриття провадження. Однак суд першої інстанції не тільки відкрив виробництво, але і провів 4 підготовчих засідання, і тільки після цього раптово прийшов до висновку про залишення позову без розгляду;

— позивач (ФГВФО) заявив лише одну солідарне позовна вимога, що виключає можливість об’єднання вимог в принципі, оскільки очевидно, що можна об’єднати те, чого дві або більше. Однак судами першої та апеляційної інстанцій були проігноровані ці підходи правозастосування, хоча вони визначені в тому числі практикою Верховного Суду;

— процесуальне законодавство допускає об’єднання в одній позовній заяві кількох вимог, пов’язаних між собою підставою виникнення або поданими доказами.

Цікаво, що зараз у провадженні господарських судів перебуває 25 справ цієї категорії, з яких 15 розглядають суди різних інстанцій по суті, не бачачи при цьому ніяких ускладнень в тому, що Фонд гарантування одночасно описує в позовній заяві кілька епізодів порушень з боку відповідачів, які призвели до заподіяння шкоди банку і його кредиторам, об’єднаних як підставою їх виникнення — факт заподіяння шкоди, так і поданими доказами. В інших 10 випадках при аналогічних обставинах суди приходили до висновків про порушення з боку Фонду гарантування правил об’єднання позовних вимог. При цьому суди касаційної інстанції відмовлялися навіть допускати до розгляду касаційні скарги Фонду.

Отже, Фонд буде ініціювати не тільки касаційне оскарження рішень суду про залишення позову без розгляду, але і винесення питання правомірності об’єднання позовних вимог на розгляд Великої палати Верховного Суду як виключної правової проблеми.

Фонд гарантування вкладів продовжує дії щодо стягнення шкоди з власників та інших пов’язаних осіб ПАТ «Дельта Банк» в інтересах кредиторів банку.