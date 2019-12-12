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У Києві затримали відомого волонтера

12.12.2019

У Києві затримали відомого військового медика та волонтера Юлію Кузьменко. Про це у Facebook написав адвокат Влад Добош. За його словами, їй інкримінують умисне вбивство.

«Затримана Юлія Кузьменко в підозрі співучасті вчинення якогось вбивства! Лікаря, волонтера! Їду до неї додому, повинні бути обшук! Це писар», – написав адвокат.

За словами керівниці спільноти Небесна сотня Аліни Бондар, Кузьменко підозрюють у співучасті у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Як вона написала на своїй сторінці в Facebook, зараз ще відбуваються обшуки в мінімум 4 людей.

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