Курсанти відібрали електронну сигарету, навушники і намагалися відібрати кросівки

У Києві двоє п’яних курсанта Національної академії внутрішніх справ пограбували перехожого. Про це стало відомо з матеріалів Голосіївського районного суду Києва.

Курсанти 30 листопада на вулиці Туманяна помітили перехожого, у якого відняли електронну сигарету і навушники Apple. Але на цьому вони не зупинилися і спробували змусити його віддати свої кросівки.

Перехожому все ж вдалося втекти у взутті, після чого він викликав поліцію. Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання зловмисників. Там знайшли вкрадені навушники та електронну сигарету, а також 14 номерних автомобільних знаків.