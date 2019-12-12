Підозрюваний у вбивстві Шеремета сержант СЗГ прокоментував своє затримання

Рок-музикант, сержант СЗГ Андрій Антоненко (Riffmaster) прокоментував своє затримання за підозрою у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

«Я зовсім не розумію. Для мене це «приємна несподіванка», — сказав він журналістам.

«Я геть не розумію. Для мене це «приємна несподіванка»» — Андрій Антонець про своє затримання. Його підозрюють у вбивсті журналіста Павла Шеремета pic.twitter.com/Fz4lBycTPO

— hromadske (@HromadskeUA) December 12, 2019

На питання, чому його підозрюють, Антоненко відповів: «Ніяк не зрозумію».

«Зачитували мені цю історію (підозра — ред.). Зараз чекаємо адвоката. Вони повинні проводити обшук. Підозра я, звичайно, не підписую. Ну повна маячня », — сказав він.

Музикант Riffmaster і доброволець Андрій Антоненко коментує своє затримання у справі вбивства журналіста Павла Шеремета pic.twitter.com/2eF8jiDn1A

— hromadske (@HromadskeUA) December 12, 2019