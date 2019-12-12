Корупція в Украгролізингу: як «зливають» справа екс-нардепа Василя Шпака

28 листопада о 17.00 Печерський суд в черговий раз переніс розгляд справи про розкрадання державних коштів екс-нардепом Василем Шпаком.

Причина – суддя Володимир Карабань напередодні пішов у відпустку, в який раз перед слуханням справи.

Основний фігурант справи – екс-нардеп Василь Шпак, колишній керівник «Украгролізингу».

Історично НАК «Украгролізинг» було створено в 90-х на базі «Укрсельхозтехники», але вже під іншою вивіскою. До складу НАК увійшли 26 обласних філій, 43 регіональні машинно-технологічні станції, концерн «Украгротехсервіс», ДП «Украгротех», «Белоцерковагротех».

З початку заснування компанії «Украгролізинг» нею керував Василь Шпак, який свого часу був «завгаром» Мінапк. У 2009-му посаду «у спадок» перейшла до його сина, а Шпак залишився почесним президентом, будучи народним депутатом України. За фактом, сімейний підряд Василя Шпака керував компанією майже 20 років.

Роки керівництва Шпака ознаменувалися низкою скандалів, кримінальних справ, неповернених кредитів, які лунали в пресі багато років. Скандал навколо асоціація «Земля і люди», що отримала американський кредит під гарантії уряду на закупівлю в Америці зернозбиральної техніки, стало майже прозивним.

Чи жарт – 293,8 млн. грн. боргу в цінах 90-х…

Але силовики були дуже лояльні до Василя Шпака. І тільки в квітні 2013 року Київська прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом розтрати бюджетних коштів керівництвом компанії «Украгролізинг» на суму 115 млн. грн. Пізніше, в травні 2016 року, справу передали в НАБУ.

Встановлено, що з 2009 по 2011 рік керівництво «Украгролізингу» замовило компанії «Брацлав» доїльні апарати на суму 110 млн. грн для їх передачі в лізинг підприємству «Новий двір». За фактом, власником компанії була дружина Василя Шпака.

Пізніше слідством було встановлено, що понад 4 тис. набутих апаратів на суму понад 100 млн. грн. існували лише на папері.

Згідно з матеріалами кримінальної справи, вкрадені кошти були переведені на підприємства, підконтрольні організаторам схеми: «Кепітал Лізинг Менеджмент», «ДМС», «Транс-Буд-Технології» і ще кілька конвертаційних центрів.

100 мільйонів і 12 років

Справа Василя Шпака передали до суду ще в липні 2016 року. Але результатів поки немає ніяких. В САП констатували, що йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років. В якості покарання для Василя Шпака Голосіївський суд обрав заставу 30 млн, який пізніше дивним чином зменшився до 500 тис. грн.

Зараз Шпак не під вартою і без всякої міри запобіжного заходу живе в заміському будинку, який знаходиться в арешті по кримінальній справі, а суди переносяться четвертий рік поспіль.

На запит журналістів з приводу тривалого розгляду справи про корупцію в «Украгролізингу», в суді поскаржилися на завантаженість. За цей час один суддя заявив про самовідвід, а інший з колегії просто пішов.

З 2016 року у справі повинно було пройти вже 17 слухань, якби не постійні переноси через неявку учасників, прокурора, захисту, підозрюваного, зайнятості судді і так далі.

Суддя так «поспішає» розглянути справу про розкрадання державних коштів, що за три повних роки по цій справі допитано аж один свідок.

Останній суддівський демарш з неявкою на засідання 28 листопада призвів до того, що Шпак вкотре залишився на волі.

Громадські активісти вважають, що ми маємо справу з банальною узгодженістю дій трьох сторін: судді Карабаня, Шпака та його адвокатів з метою «відмазати» фігуранта від 12 років в’язниці з конфіскацією.

Дана справа на 110 млн. грн. — лише один епізод історії керівництва Василя Шпака у НАК «Украгролізинг». За даними фінансового аудиту Украгролізингу, збитки можуть бути в рази більше. Але, судячи з того, як активно «зливають» справа на 100 млн, нові справи по розкраданню бюджету НАК можуть і не відкрити.

Розслідування журналістів по справі Василя Шпака:

Руслан Якушев