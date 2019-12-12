«У нас таких 75%»: Тимошенко прокоментувала закон про продаж землі

Український політик Юлія Тимошенко заявила про те, що не може зрозуміти, з якого дива у Верховну Раду протягують закон, який дозволить розпродати всі сільськогосподарські землі України.

За інформацією видання ГолосUA, про це вона заявила в кулуарах парламенту. «Але потім, вивчивши документи, ми зрозуміли, що комітет з аграрної політики очолює пан Сольський, у кого є конфлікт інтересів, та які є одним із засновників великих корпорація, які вже практично прибрали до своїх рук десятки тисяч гектарів землі», — сказала вона. Також Тимошенко підкреслила, що цей чоловік був призначений на посаду за квотою президентської партії. На її думку, йдеться про прямий корупції. Вона наголосила, що її партія вже звернулася до голови Верховної Ради з вимогою звільнити главу аграрного комітету. Також було звернення до Дмитра Разумкову, якого попросили пояснити всю ситуацію президенту Володимиру Зеленському.

Тимошенко нагадала, що приблизно 75% українців виступають проти продажу землі. Вона додала, що Сольський зміг протягнути до Верховної Ради цей закон, і зазначила, що спочатку в її партії навіть не розуміли, що відбувається. Політик додала, що ця людина просто ламає всі закони.