Слідство у справі Шеремета підозрює 5 осіб

Слідство у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета підозрює щонайменше п’ятьох людей: медсесрту одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугар, лікаря й волонтера Юлію Кузьменка, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків.

Про це керівники правоохоронних органів повідомили на брифінгу у Києві.

Начальник кримінальної поліції Євген Коваль розповів, як встановлювали цих осіб, які засвітилися у різних справах і спершу не виглядали як група. Допомогли правоохоронцям у цьому записи телефонних розмов.

“Ми виокремили підозрюваних: Яна Дугар, Юлія Кузьменко, Антоненко і подружжя Грищенків. А крім цього слідство надало на експертизу… відеозразки з камер, розташованих поблизу місця вбивства Шеремета”, – сказав Коваль.