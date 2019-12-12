У справі про вбивство Павла Шеремета затримали підозрювану, яка стежила за його будинком

У справі про вбивство Павла Шеремета затримана ще одна підозрювана. Крім Петра Кіяна затримана 26-річна Яна Дугарь. За версією слідства вона проводила розвідку біля будинку Шеремета.

Про це йдеться на сторінках Кіяна і Дугарь у Фейсбуці

«Обшук у «Рифмастера» Андрій Антоненко. Затримана волонтер Юлія Кузьменко. Обшук у Петра Кіяна! Шиють справу про вбивство Шеремета», — повідомляє Тім Златкін.

«Підозра Андрію Антоненко і ЩЕ ОДНІЙ моїй подрузі Яні Дугарь: «Захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси, розмежування за принципом національної належності…» Нагадаю: крім Андрія та Яни затримано також Юля Кузьменко… Три друга за ОДИН день! Ну от що це ПОВНА х*ета ???» — йдеться на фб-сторінці Назара Приходько.