Чим раніше — тим дешевше: «Укрзалізниця» хоче продавати квитки на потяги по-новому

АТ «Укрзалізниця» запланувала оновлення системи продажу квитків, і розраховує продавати їх зі знижкою, яка прив’язана до часу покупки документа на проїзд. Чим раніше пасажир придбає квиток, тим він обійдеться дешевше.

Як заявив член правління «Укрзалізниці» Марчін Целеевский виданню Цензор.НЕМАЄ, продаж буде здійснюватися за принципом реалізації квитків на літак: завчасно продавати — з найменшою ціною, а ближче до дати поїздки збільшувати вартість.

«Це питання зараз в процесі розробки, зараз ми проводимо дослідження», — сказав Целеевский.

На думку члена правління «Укрзалізниці», зміна ціноутворення врахує потреби величезного пласту людей.