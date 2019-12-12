Вбивця харківської сім’ї отримав довічне

Присяжні обрали найвищу міру покарання бізнесменові, який на очах у 12-річної дівчинки розстріляв її батьків влітку 2018 року.

12 грудня у Київському районному суді суддя Наталія Бородіна оголосила вирок обвинуваченому у вбивстві подружжя, Олега Соловйова та Яни Козир, Костянтину Безруку. Нагадаємо, 24 червня Безрук прийшов у квартиру своїх знайомих Яни і Олега по вул. Академіка Павлова. Убивши обох, він поранив дочку Соловйових. Пізніше дівчинка розповіла поліції, хто скоїв злочин — це виявився знайомий сім’ї, який багато разів бував у них вдома і на дачі. Оперативники затримали підозрюваного по «гарячих слідах». Під час обшуку в його машині знайшли вогнепальну зброю і 200 тисяч доларів. З початку слідства Безрук почав симулювати психічне захворювання, розповідав, начебто б Соловйови поїли його водою і не повертали борг.

На суді прокурор зажадав для Безрука вищої міри покарання.

«Завдяки старанній роботі слідчих і прокурорів вдалося детально відновити всю картину вчиненого особливо тяжкого злочину. Слідчими і прокурорами зібрано достатньо доказів для пред’явлення Безруку звинувачення в скоєнні особливо тяжкого злочину. Слід зазначити, що під час досудового розслідування обвинувачений Безрук вибрав модель процесуальної поведінки шляхом імітації важкого психічного захворювання. Це змусило прокурорів і слідчих засумніватися, оскільки обвинувачений є успішним бізнесменом, був затриманий співробітниками поліції з великою сумою грошей, він має кілька дозволів на носіння зброї і не має жодних протипоказань від лікарів-психіатрів. Очікуємо вищої міри запобіжного заходу, оскільки обвинувачений небезпечний для суспільства», сказав Станіслав Муратов.

Захист просив визнати Безрука душевнохворим і просила почати лікування.

В останньому слові перед вироком Безрук продовжив свою лінію, говорив про гіпноз, вигнання бісів.

«Люди застосували після обряду до мене техніку керованої одержимості – це вища стадія гіпнозу. Керована одержимість, ви бачили коли-небудь, як у церкві виганяють бісів? Те, що виганяють, ним можна управляти, цим вони управляли по мені», — повідомив Безрук і додав, що чекає від вироку «волі всевишнього».

Присяжні повідомили, що не могли обрати інше покарання для обвинуваченого.

Згідно з вироком, Безрук повинен виплатити компенсацію в розмірі 500 000 гривень моральної шкоди. Адвокати Безрука пообіцяли подати апеляцію.