Підозрювані у вбивстві Шеремета обговорювали викрадення дітей у волонтера Марусі Звіробій

В ході прес-конференції у справі про вбивство Павла Шеремета було озвучено, що за даними слідства, один з підозрюваних Юлія Кузьменко зовсім недавно вела розмови по телефону про те, що їм потрібна «сакральна жертва».

Зокрема, обговорювалися плани викрасти дітей у волонтера Марусі Звіробій, яка нещодавно обговорювала вбивство президента України Володимира Зеленського, щоб цим викликати широкий резонанс і дестабілізувати ситуацію в Україні.

Нагадаємо, що поліція в Києві провела затримання у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Обвинуваченим вручаються підозри.

У числі затриманих виявилися кілька людей, в тому числі музикант рок-групи Riffmaster Андрій Антоненко, який встиг заявити, що його «пакує» поліція у справі загиблого журналіста.

Павла Шеремета підірвали в центрі Києва 20 липня 2016 року. З тих пір на слід убивць вийти не могли, і створювалося враження, що влада зливає справа — оскільки в ньому могли бути замішані представники добробатов, а не «рука Москви». Однак в останні місяці у слідства з’явилися нові зачіпки. А сьогодні стало відомо про затримання перших підозрюваних.