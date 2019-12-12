Чоловік, який мав виступити свідком у справі про вбивство Павла Шеремета, скоїв самогубство

Перший заступник голови Національної поліції Євген Коваль зауважив, що Іван Вакуленко (псевдонім “Пістолет”), якого викликали на допит як свідка у справі Шеремета, напередодні цього допиту скоїв самогубство, вистріливши собі у голову з мисливської рушниці. Про це йшлося на бріфінгу МВС

Як повідомлялося, Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху автомобіля. Поліція кваліфікувала злочин за п.5 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб). Тодішній генпрокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не виключав, що до вбивства Шеремета може бути причетна Росія.

10 жовтня 2019 року під час прес-марафону президент Володимир Зеленський сказав, що результатів розслідування у справі Шеремета “треба трохи почекати”, та відмовився говорити про деталі розслідування цієї справи.

“Якщо я вам скажу, в чому секретність цієї справи, то я прямо зараз зірву операцію. Я хочу, щоб ми закінчили цю справу”, – сказав він.