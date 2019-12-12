Як вижити без грошей?

Бідна життя – важка ноша. Коли будь-яка трата в тягар, хочеться вийти у вікно. Про те, як проіснувати на низьку зарплату, відправити дочку в найкращий університет і при цьому ще встигати відпочивати, купувати дорогі речі і ні в чому не потребуватимуть розповів найбідніша людина країни – Олексій Навальний у своєму інтерв’ю Єлизаветі Осетинської.



Протягом всього відео політик стверджує, що живе досить скромно, а зараз у зв’язку з надходженням дочки в Стенфорд – навіть важко. Крім оренди квартиру йому доводиться оплачувати гуртожиток дочки, вартість якого він не має право розголошувати за договором з університетом. А общага в Стенфорді явно стоїть не пару кесів в рік, як в якому-небудь бюджетному універі.

Що стосується банківських рахунків Олексія, то за якийсь чистій випадковості вони у нього не заблоковані, на відміну від усіх інших його працівників, у яких, до того ж, висить ще й 75 лямів у справі про відмивання грошей. Цим фактом, судячи з інтерв’ю, Навальний не може натішитися. «Ну от чомусь у мене не заблокували!». «Я в центрі урагану – де спокійна зона».

А ось решта в жопі, що, очевидно, не сильно його турбує. Причому розповідаючи про ФБК, Навальний не посоромився пояснити, що його «діяльність дуже і дуже дешева». Середня зароблена плата в офісі – 60К плюс/мінус офісні витрати, на яку вистачає донатов від «десяти тисяч людей». Тільки чомусь в голові не вкладається пару речей.



По-перше, чому по всій Росії, де населення понад 140 млн людей, відправляють йому допоміжні донати всього лише десять тисяч. Потужність ФБК просіла, раз від усієї маси громадян ФБК фінансово підтримують 0,01% від населення або Навальний щось плутає? А по-друге, якщо їх діяльність реально настільки дешева, звідки і навіщо надсилається таке нереальне кількість биткоинов на рахунку ФБК і Нави? Куди витікають ті гроші, які, за словами Навального, не так-то їм і потрібні?



Робота ФБК живе не тільки завдяки пожертвам, але і приватним замовленням. Так, Олексій розповів про нинішнє розслідування проти РПЛ, за яке платить російський бізнесмен Борис Зимін, а от скільки – не відповів: «Все побачите в декларації». Якщо це буде опубліковано, то навіщо приховувати суму зараз?

Так от, якщо діяльність у ФБК досить дешева, а спосіб життя Олексія, за його словами, «досить простий», то по ідеї його проживання повинне бути досить скромним. Тільки живе політик зовсім небідно.



Польоти в Нью-Йорк, Італію та Англію, дорогі годинники, навчання дочки в Стенфорді і квартиру в центрі Москви навряд чи може дозволити собі людина «на грані». Гроші спонсорів явно йдуть в потрібні руки, підтримуючи зовсім недешеве життя політика, який літає за кордон під час перевірок у штабах ФБК, який закликає і не приходить на мітинги, який сам ставить собі палиці в колеса і зовсім не вміє ховати <s>биткоины</s> скелети в шафі.