Ситуація критична: в Києві руйнується унікальний міст

Міст Патона в Києві – на межі НП. Унікальній споруді 66 років, за цей час не було жодного капітального ремонту. Сьогодні із-за корозії товщина окремих елементів конструкції зменшилася в два-три рази.

Великі плани

Розмови про терміновому ремонті моста тривали не один рік, однак кардинальних дій не робилося (для перегляду відео з квадрокоптера проскрольте вниз).

Міст Патона в Києві на межі руйнування

Сьогодні термін експлуатації мосту минув. Недавні обстеження показали, що метал нижнього пояса мосту, який має товщину 14 мм, зменшився до семи, а в деяких місцях до п’яти (!) мм.

Крім того, металоконструкції постійно піддаються корозії і руйнуються. Під деформаційними швами повинні бути лотки, які служать для відводу води. Але лотки давно зруйновані, з-за чого вода попадає на металеві деталі.

Фахівці впевнені: щоб врятувати міст, необхідно насамперед хоча б обмежити в’їзд транспорту вагою понад 10 тонн. Але поки що це на рівні розмов.

У листопаді столична влада заявили про готовність почати ремонтні роботи. Реконструкція передбачає збереження та відновлення наявного зовнішнього вигляду споруди із застосуванням сучасних технологій і матеріалів.

Чому ж не ремонтують? За офіційною версією, камінь спотикання у досягненні домовленостей з Міністерством культури, молоді та спорту України. У столичній адміністрації пояснюють – Мінкульту необхідно на деякий час вивести міст з реєстру пам’ятників архітектури, щоб його почали ремонтувати.

Міст изъела корозія

Як уточнили OBOZREVATEL у комунальній корпорації «Київавтодор», після досягнення консенсусу Київрада зможе перерозподілити бюджет і гроші на реконструкцію будуть виділені. Правда, чи буде це реконструкція, капітальний ремонт чи реставрація – поки неясно.

Міст Патона

Будівництво під’їзних шляхів

Питання з ремонтом мосту має вирішуватися системно, розповів керівник групи авторського нагляду ПАТ «Київсоюзшляхпроект» Едгар Рік. І такий проект існує. Він передбачає посилення прольотів і розширення самого мосту для того, щоб збільшити його пропускну здатність.

За словами Рочки, це дасть можливість зробити за чотири повноцінні смуги для транспорту в обидва напрямки замість нині існуючих вузьких, які водії жартома називають «велосипедними доріжками».

Затори на Патона

Затори на Патона

На думку експерта, необхідно також облаштувати під’їзди до мосту, зокрема – побудувати шляхопровід на бульварі Дружби Народів в районі перетину вулиць Лаврська і Старонаводницька. «У підсумку це суттєво розвантажить рух на мосту», – вважає експерт.

Зазначимо, що в останні роки навантаження на міст Патона збільшилася. За словами Рочки, конструкція була розрахована на 80 тис. автомобілів на добу. Зараз ця цифра, за даними КМДА, досягає 100 тисяч авто. З-за цього пробки на мосту і з’їздах стали звичайним явищем.

Зазначимо, що міст Патона – унікальна споруда. У ньому вперше у світі використовували технологію цілісної зварювання. Спроектував міст в 1953 році вчений Євген Патон. З тих пір капітального ремонту мосту не проводилося.