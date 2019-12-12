Зеленський виграв. Путін залишився з порожніми руками

Фактично, Зеленський не дав Путіну взагалі нічого, крім обіцянки продовжити діалог. А от Путін пообіцяв до Нового року провести обмін полоненими за принципом «всіх на всіх».

Найважливіше для України міжнародна подія сталася напередодні в Парижі. У рамках так званого нормандського формату Володимир Зеленський зустрівся там з Ангелою Меркель, Еммануелем Макроном і Володимиром Путіним.

Причому якщо з Макроном і Меркель український президент зустрічався вже багато разів, то з російським диктатором зіткнувся вперше. У Києві багато людей очікували цієї зустрічі зі змішаними почуттями. Про це пише автор на сайті «НВ».

Супротивникам Зеленського з одного боку було страшно, як би по недосвідченості він не здав інтереси країни. З іншого боку, вони погано приховували надію на те, що Путін публічно принизить Зеленського і змусить його піти на невигідні угоди.

У другому випадку опоненти Зеленського обіцяли чи не почати революцію і навіть звезли в центр Києва сотні своїх прихильників, щоб показати рішучість.

Приблизно такі ж думки і надії були у придворних політологів в Москві. Вони були впевнені, що досвідчений, жорсткий, сильний і хитрий Путін привезе з Парижа зелену шкуру свого молодого українського колеги і приб’є її над каміном у Кремлі.

У Росії перемогу над Зеленським відзначали заздалегідь. Там навіть не сумнівалися в тому, що Путін його в хвилину зжере і не подавиться. Взагалі це поширена помилка. Воно свідчить, що Путін у зовнішній політиці переграє будь-якого супротивника.

Це він вибрав американцям Трампа, це він влаштував британцям Brexit, це його ручні націоналісти і популісти загрожують основам європейських країн. Ну і головне в цьому контексті — це він обхитрив і залякав Порошенко і змусив його у 2015 році підписати мінські угоди, які мало чим відрізняються від капітуляції. Мінські угоди, підписані Порошенко, говорять про амністію бойовикам, про особливий статус для Донбасу, про якийсь «народної міліції», про «мовне самовизначення» і про багатьох інших дуже дивні речі, які хоче Путін.

У 2015 році він домігся, що досвідчений президент Порошенко на все це офіційно погодився. Тому в Кремлі всі були впевнені, що новачок-Зеленський тим більше не встоїть перед тиском з боку великого і жахливого Путіна, і на блюдечку піднесе йому Україну.

Але цього не вийшло. Молодий президент України не став, як Порошенко в 2015 році, погоджуватися змінювати Конституцію або давати Донбасу особливий статус. Він сказав, що треба переглянути мінські угоди і проводити вибори в Донецьку і Луганську лише після повернення українського контролю над кордоном.

Зеленський відбив атаку Путіна і з газових питань. Російський диктатор хотів нічого не платити за рішеннями міжнародних судів, а також отримати транзит газу через Україну на короткий термін. Він не отримав ні того, ні іншого.

Фактично, Зеленський не дав Путіну взагалі нічого, крім обіцянки продовжити діалог. А от Путін пообіцяв до Нового року провести обмін полоненими за принципом «всіх на всіх».

Йому самому російські полонені нафіг не потрібні, адже вони — живий доказ присутності Росії на Донбасі. Але от українцям їх люди дуже потрібні, оскільки ставлення до людини тут зовсім інше, ніж у Росії. Простіше кажучи, в цьому Зеленський навіть виграв трохи.

Але головний підсумок цієї зустрічі в тому, що «великий і жахливий» Путін поїхав з Парижа з порожніми руками. Раніше він Обаму і Меркель руки викручував, а тут не впорався з якимось КВНщиком! Я думаю, він досі не розуміє, що взагалі сталося, як так сталося.

Це як у Мауглі — Акела промахнувся. У Росії чиновники, політики, військові і олігархи побачили, що Путін втратив хватку і показав свою слабкість. Від нього чекали, що він зламає Зеленського і привезе з Парижа вибори в Донбасі і скасування західних санкцій.

Це ключова вимога російських еліт до Володимира Путіна. Їм набридла ізоляція від усього світу, положення ізгоя, з яким ніхто навіть говорити не хоче.

Але замість зняття санкцій Путін прямо в день переговорів отримав чотири роки відлучення російських спортсменів від олімпійських ігор і великих змагань. А потім ще фактично визнав, що його «гобліни» вбили в Берліні чеченського польового командира.

Після такого Путіну доведеться ще сильніше постаратися, щоб Україна погодилася на проведення донбаських виборів. Ці вибори просто необхідні Москві для зняття санкцій і пожвавлення вмираючої економіки.

В Україні ж економіка без Донбасу почувається набагато краще, ніж з Донбасом, тому Київ спокійно може чекати, поки Путін не виконає всі українські умови.

Те ж саме і по газу. Київ каже росіянам: «Давайте укладемо угоду на 10 років. Поки не готовий „Північний потік-2“, ми доставимо ваш газ куди треба. Але і нам потрібні гарантії транзиту, щоб наша труба не пустувала».

Росія ж не хоче давати такі гарантії, так як головна мета будівництва «Північного потоку-2» — це зробити українську трубу порожній, позбавити Україну заробітку.

Але якщо зараз «Газпром» відмовиться дати Україні 10 років гарантій транзиту, то залишиться без можливості виконати свої нинішні контракти перед європейцями.

Якщо зовсім просто: і по виборам на Донбасі, і по газових питаннях Україна зараз може запросто викручувати руки Путіну. Його це дратує, але зробити він нічого не може.

Якщо він не зумів скористатися ситуацією в 2015 році, на піку своєї популярності, то зараз у нього тим більше нічого не вийде. Тим більше, що вдома, в самій Росії, у Путіна теж все не слава Богу.

Іван Яковина