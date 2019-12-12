В Індонезії знайшли найдавніше зображення полювання

Датування найбільш древніх зображень, створених людиною, весь час відсуваються ще далі в минуле — по мірі того, як палеонтологи знаходять все нові і нові зразки. Саме старе зображення з відомих зараз було виявлено у шарі старовиною приблизно 73 тисячі років. Це набір пересічних ліній, виведених на камені і нагадують хештег. Ймовірно, вони були частиною більш складного малюнка.

Найстарішому малюнку, який датували більш точно — за ступенем розпаду урану — близько 65 тисяч років. Його виявили в печері на заході Іспанії; вважається, що його могли залишити неандертальці. Серед ліній на цьому малюнку можна побачити відбитки долонь і антропоморфні фігури, але його все ж таки відносять до нефігуративного мистецтва, тобто абстрактним зображенням.

Найдавніший відомий нам фигуративный малюнок був створений близько 40 тисяч років тому в печері на острові Борнео. Він був виконаний червоною фарбою і зображує дикого бика. Тепер Максим Оберт з Університету Гріффіта в Австралії і його колеги виявили найдавніше зображення сцени полювання — теж в Індонезії, на цей раз на півдні острова Сулавесі. В цьому регіоні відомо 242 печери з зображеннями, але в грудні 2017 роки дослідники знайшли ще одну — Леанг Буду Сипонг 4. На задній стіні печери вчені помітили довге (4,5 метра) монохромне зображення, що вони схильні трактувати як сцену полювання.

Експрес-інформація по країні

Австралія (Австралійська Федерація) – держава в Південній півкулі, розташована на австралійському материку та острові Тасманія.

Прапор



Герб



Столиця – Канберра

Найбільші міста: Сідней, Мельбурн, Брісбен, Перт, Аделаїда

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 7 692 024 км2 (6-я в світі)

Населення – 24,8 млн чол. (52-я в світі)

Офіційний мову – австралійський англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,935 (2-я в світі)

ВВП – $1,454 трлн (12-я в світі)

Валюта – австралійський долар

A — фотографія малюнків на камені. В — схема малюнків з результатами уранового датування. З — збільшене зображення териантропов (Ther). D — зображення бика і териантропов поруч з ним.

Всього на малюнку можна розрізнити 14 фігур. З них шість — це звірі: дві свині (імовірно, індонезійські бородавчасті, Sus celebensis) і чотири карликових буйвола (аноа, Bubalus sp.). Решта 8 — так звані «териантропы»: антропоморфні фігури з окремими рисами тварин. Деякі з них тримають у руках довгі тонкі об’єкти, які можна прийняти за дротики або мотузки. При цьому уранове датування показало, що всі фігури були намальовані в один і той же час — таким чином, перед нами єдина сцена. А судячи з того, що на малюнку дичину біжить прямо на людей, що стоять в ряд, можна припустити, що це зображення стратегічної полювання: частина племені виганяє звірів з укриттів, а ловці намагаються зловити їх живцем з допомогою мотузок.

У той же час, ця сцена може бути не зображенням реальних подій, а плодом фантазії автора. На користь цього говорить те, що фігурки териантропов дуже маленькі порівняно з тваринами, в той час як зображені звірі в реальності зростанням всього 60-100 див та й самі териантропы — судячи з усього, містичні істоти. Можна було б припустити, що їх звіроподібні риси — просто маски для успішного полювання. Однак ці риси — наприклад, хвіст і дзьоб — відповідають швидше дрібним тваринам, і їх дивно було б використовувати для залякування дичини.

Таким чином, дослідники виявили найдавніше на сьогодні фігуративне зображення, яке, до того ж, являє собою сцену з життя стародавніх людей і, можливо, частково вигадана художником. Це дозволило палеонтологам припустити, що схильність людей фантазувати і розповідати історії набагато старше, ніж думали раніше. Принаймні, найвідоміше з зображень териантропов — у французькій печері Ласко — у два-три рази молодше нововідкритого малюнка з Сулавесі.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», знайдено найдавніше зображення вибуху зірки. Спалах, що позначається як HB9, повинна була бути видна на Землі близько 3600 років до нашої ери.

За матеріалами Nplus1

Читайте також:

На плато Наска виявили новий малюнок

На плато Наска знайшли 143 геоглифа

У Помпеях вперше відкрили для публіки еротичну фреску