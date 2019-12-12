Крики, бійка: під будинком підозрюваного у вбивстві Шеремета активісти напали на силовиків

Біля будинку одного з підозрюваних — Андрія Антоненко — представники організації С14 конфліктують з силовиками.

Під будинком Андрія Антоненко, підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета, увечері в четвер, 12 грудня, почалися сутички націоналістів з поліцією, повідомляють Вести.иа.

Відзначається, що поки словесні сутички, але ситуація загострюється. Націоналісти, зокрема, звинувачують правоохоронців у тому, що у них немає на формі номерів.

Крім націоналістів і поліції, біля будинку екс-бійця АТО також присутні адвокати. Поліція утримує журналістів і не пускає їх до будинку Антоненко.

Тим часом голова націоналістичної організації С14 Євген Карась заявив, що Антоненко інкримінують «ультранаціоналістичні ідеї, культивування величі арійської раси» і вбивство. За словами Карася, поліція поставила кордон, так як очікує сутичок.

Антоненко вже вручили підозра, Печерський суд обиратиме запобіжний захід. «Кажуть, що це буде СІЗО, можливо, закрите засідання». Також Карась підтвердив, що обшуки проходять у ще кількох підозрюваних.

Нагадаємо, сьогодні правоохоронці назвали закладчика вибухівки під авто Шеремета.