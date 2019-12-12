Невідомі розмалювали автомобіль одного Зеленського

Вранці у четвер, 12 грудня, в одному з дворів у районі Дніпровської набережної невідомі розмалювали червоною фарбою автомобіль одного президента України Володимира Зеленського фітнес-тренера Валерія Бабича. Про це Бабич розповів на своїй сторінці в Instagram.

На зеленому автомобілі Dodge Charger були наклейки на підтримку Зеленського. На дверях машини невідомі написали слово «Зебил», також фарбою закрашено ліве дзеркало. На думку Бабича, вони могли спровокувати хуліганів на псування авто.

«Ось так фарбою у мене змалювали машину. Напевно, деякі хочуть в срачі жити далі. Треба з себе починати. Хоча я ж не Зеленський, я його друг. Машину фарбування тепер», — сказав Бабич.





