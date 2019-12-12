В Одесі рятувальники закінчили пошукову операцію на місці пожежі в коледжі

Рятувальники завершили пошукову операцію на місці пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Про це заявив заступник міського голови Одеси Андрій Котляр, — передає Громадське.

«Станом на сьогодні пошукову операцію завершено. Розпочато ремонтно-відновлювальні роботи. Пожежа кваліфікована як надзвичайна ситуація техногенного характеру державного рівня», — йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що наразі в лікарнях перебувають 10 постраждалих у пожежі людей (7 дорослих і 3 підлітки). Загалом потерпіли 47 осіб, загинули 16.