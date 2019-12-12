Зеленська вперше публічно звернулася до українців

Перша леді України Олена Зеленська вперше звернулася до українців. Так, вона записала відеозвернення, у якому говорила мовою жестів.

Ролик опублікований на офіційному Youtube-каналі Офісу президента України.

«Мої сердечні вітання українським дефлімпійцям. На жаль, сьогодні я не можу бути поруч з вами, тому я вирішила записати це відео. Я бажаю вам перемог та високих результатів на зимовій Дефлімпіаді. Щиро захоплююся тим, що ви робите для України, оскільки те, як ви презентуєте нашу країну на світових спортивних аренах — це престиж країни. Буду вболівати за вас. Повертайтеся з перемогами», — сказала Зеленська.