У Києві начальник Держохорони смерть збив пенсіонерку

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру начальника одного з відділів Управління державної охорони України, який збив насмерть пенсіонерку в Києві.

Інформація про це з’явилася на сайті відомства.

“Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві, повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, начальника одного з відділів Управління державної охорони України”, – йдеться в повідомленні. Відомо, що правоохоронець, керуючи власним автомобілем марки SKODA, рухаючись заднім ходом, скоїв наїзд на жінку похилого віку. Потерпіла в момент наїзду перебувала на нерегульованому пішохідному переході.

Від отриманих тілесних ушкоджень жінка померла на місці. Відкрито кримінальну справу за статтею “порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого, тобто кримінальне правопорушення” (ч. 2 ст. 286 ККУ).

У разі доведення провини, військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. На даний момент вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.