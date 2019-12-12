Волонтер Юлія Кузьменко пропонувала «випустити підлогу касети «Градів» по Києву», — слідство

Підозрювана у вбивстві Павла Шеремета дитячий лікар і волонтер Юлія Кузьменко (Лисиця) обговорювала можливість дестабілізації ситуації в країні, обстрілявши Київ з реактивної системи залпового вогню «Град». Про це в ході брифінгу, який транслював «112 Україна», розповів начальник кримінальної поліції Євген Коваль.

У телефонній розмові з «Лисицею» чоловік з позивним «Марат» сказав:

«А один комбриг, я його не буду називати, якщо мені надійде такий наказ, я тоді знімаюся, вантажу і їду на Київ». На що «Лисиця» відповіла:

«І правильно зроблять. Я дуже хочу, щоб це сталося. Мені цього Києва не шкода взагалі».

Далі співрозмовник «Лисиці» висловлює припущення, що для того, «щоб Київ привести в норму, треба випустити 4-5 касет «Градів».

Кузьменко в свою чергу заявила, що для дестабілізації ситуації в країні достатньо «випустити підлогу касети «Граду», Київ адже ссыкливый».

Також Коваль розповів, що «Лисиця» в телефонній розмові з подругою обговорювала можливість скоєння злочину щодо волонтера Марусі Звиробий.

«Співрозмовниці в цьому контексті згадують свою близьку знайому, волонтерку Марусю Звиробий, як можливу сакральну жертву», — повідомив він.

За версією слідства, саме Кузьменко заклала вибухівку під автомобіль Павла Шеремета.

Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в Києві. Автомобіль, в якому він їхав, підірвали.

12 грудня 2019 року поліція провела низку обшуків та повідомила про підозру ряду фігурантів справи.

Підозра у вбивстві Шеремета висунуто трьом особам: військової медсестри Яні Дугарь, волонтеру і дитячого лікаря Юлії Кузьменко, а також музикантові і ветерану АТО Андрію Антоненко, всі вони затримані. Подружжя Владислав та Інна Грищенко, також учасники АТО, були затримані по іншій справі, але є фігурантами справи щодо вбивства Шеремета.