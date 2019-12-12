«Теракт» у Грузії: внаслідок «хімічної атаки» в парламенті виникла нестерпний запах фекалій

Перед будівлею законодавчого органу проходить протестна акція опозиції і громадських активістів. Всі входи в будівлю оточені поліцією.

На сьогоднішньому пленарному засіданні парламенту Грузії змушені були оголосити технічну перерву — кореспонденти кількох телеканалів повідомляють, що причиною став «нестерпний запах фекалій».

На сьогоднішньому засіданні парламент повинен був затвердити кандидатів у судді Верховного суду і розглянути питання про позбавлення повноважень депутата від колишньої правлячої партії «Єдиний національний рух» Ніки Мелія. Паралельно з розглядом цих питань перед будівлею законодавчого органу проходить протестна акція опозиції і громадських активістів. Всі входи в будівлю оточені поліцією.

Що саме стало причиною різкого запаху в залі, невідомо. В залі знаходилися тільки представники правлячої партії «Грузинська мрія». Всі інші члени парламенту бойкотували засідання.

За інформацією екс-спікера парламенту Іраклія Кобахідзе, двоє опозиційних депутатів, імена яких він не назвав, пронесли в зал засідань і розлили невідому речовину з сильним запахом.

«Двоє депутатів від опозиції зайшли в зал засідань і занесли невідому речовину, розлили його тут. Ви розумієте, що було їхньою метою. Можу прямо звідси пообіцяти їм, що за цим піде найжорстокіше реагування, напевно, необхідно оголосити технічну перерву», — сказав Кобахідзе.

Депутат Софо Кіладзе повідомила, що після того, як у залі засідань було розлито якусь речовину, депутату Эндзеле Мачаваріані стало погано.

Депутат Зазу Папуашвили заявив, що різкий запах з’явився після того, як до зали зайшли, а потім відразу вийшли з нього депутати Лела Кебурія і Ірма Надирашвили з «Європейської Грузії».

Депутат Гія Гачечиладзе назвав інцидент «терористичним актом».

«Вони щось розлили, я не бачив. Не знаю, що це, може бути, отрута. Дуже різкий запах. Коли дві дівчини зайшли, депутати від «націоналів», вони щось розлили. Вони зробили це в той момент, коли розмовляли з Нато Чхеїдзе. Зараз визначать хімічний склад. Це терористичний акт», — заявив Гачечиладзе.

На місце вже прибули експерт-криміналісти та представники Служби з управління надзвичайними ситуаціями МВС Грузії, які повинні визначити причину виникнення нестерпного смороду. Імовірно засідання парламенту відновиться після того, як в залі завершать роботу поліцейські.

Те, що сталося в залі пленарних засідань, це хімічна атака на парламент, на членів парламенту, — заявив журналістам голова парламенту Грузії Арчіл Талаквадзе.

За його словами, над тим, яка повинна бути дана кваліфікація того, що трапилося, працюють відповідні служби і вони встановлять, яка речовина і ким було використано.

«На жаль, після насильницької атаки, яку ми бачили в червні, і що з боку держави було правове реагування, сьогодні ми вже стали свідками, імовірно, хімічної атаки на парламент. Кілька людей отруїлися. Їх доставили в медичний заклад», — зазначив Талаквадзе.

Для довідки, пленарне засідання парламенту Грузії було припинено за певного запаху, який, за словами членів більшості, викликаний тим, що представники опозиції розлили в залі якусь речовину, після чого запахло фекаліями.

Громадянський рух «Сирцхвилиа» («Ганьба») взяло відповідальність за різкий запах в залі засідань парламенту Грузії. Із-за сильного запаху фекалій на пленарному засіданні парламенту Грузії було оголошено технічну перерву. Депутати покинули зал засідань, на місце прибули експерти-криміналісти та співробітники Служби з управління надзвичайними ситуаціями.

Один з членів «Сирцхвилиа» Нодар Рухадзе заявив журналістам, що метою акції було те, щоб не допустити затвердження кандидатів у судді Верховного суду. Він підкреслив, що розпорошену в парламенті речовина — антисептик-стимулятор АСД-2Ф для тварин, і не представляє небезпеки для здоров’я людини.

Досі не відомо, хто саме приніс в зал речовина, що стало причиною різкого запаху.