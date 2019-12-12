У США продають генну терапію старіння

Теломери — це кінцеві ділянки хромосом, які стають менше з кожним поділом клітини. Вважається, що їх вкорочення — одна з причин старіння: клітини, в яких теломери стали коротше певного порогу, втрачають здатність ділитися і лагодити пошкодження в тканинах. Однак цей процес відбувається не у всіх клітинах організму: в стовбурових клітинах і тканинах зародка працює фермент теломераза, який надбудовує кінці хромосом і дозволяє клітинам ділитися довше.

З тих пір, як цей фермент відкрили — і отримали за нього Нобелівську премію в 2009 році — дослідники намагаються використовувати його для продовження життя. В деяких випадках це навіть вдалося: наприклад, виявилося, що, якщо ввести ген теломерази літнім (2 роки) мишам, то їх середня тривалість життя зростає на 13 відсотків, а максимальна — на 20.

Далі за всіх на шляху освоєння теломерази просунулася Елізабет Періш — перша людина на планеті, який отримав ін’єкцію вірусного вектора з геном теломерази. Періш заснувала власну компанію BioViva, яка пропонує пацієнтам генну терапію як засіб від старості, хвороби Альцгеймера, м’язової слабкості і проблеми з нирками. Проте досі жодного клінічного дослідження компанія не зареєструвала, і про інших пацієнтів, які пройшли б терапію, нічого не відомо.

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Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

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Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

Тим часом, у США з’явилася друга компанія, яка планує наздогнати і перегнати Елізабет Періш — це Libella Gene Therapeutics. Її представники нещодавно повідомили про те, що запускають власне клінічне випробування терапії, яка повинна діяти за тим же принципом: в організм пацієнта вводять вірусний вектор з геном теломерази. Випробування розраховано на три групи учасників: літніх людей, пацієнтів з хворобою Альцгеймера і пацієнтів з ішемією кінцівок.

Libella Gene Therapeutics пропонує клієнтам самостійно сплатити випробування: вартість одного курсу повинна скласти мільйон доларів. За словами представників компанії, лікування вже сплатили два пацієнта: 90-річна жінка і 79-річний чоловік. До другого тижня січня вони, імовірно, вже отримають свою терапію.

На відміну від BioViva, ця компанія зареєструвала своє випробування на офіційному американському сайті clinicaltrials.gov. Тим не менш, проводити його дослідники планують в Колумбії, поза юрисдикції американського аналога Моз (FDA), одержувати схвалення якого на подібну процедуру було б, за словами представників компанії, занадто довго.

Цей маневр вже накликав на компанію підозри критиків: те, що дослідники проводять свій експеримент поза США, відразу наводить на думку про те, що вони бояться контролю з боку влади, а значить — не до кінця впевнені в якості та ефективності своєї терапії. Той факт, що вони зареєстрували своє випробування на офіційному ресурсі, не додає нікому впевненості в результаті: процедура реєстрації суто формальна, при цьому терапія не отримує схвалення експертів. Не так давно американські ЗМІ говорили про те, що клініки стовбурових клітин реєструють неперевірені методи лікування на цьому ж сайті, таким чином створюючи видимість легітимності. Нарешті, і сама лікарня, в якій планується проводити експериментальну генну терапію, не відноситься до числа найбільших в Колумбії, і в ній не зареєстровано більше ніяких клінічних випробувань.

Втім, питання виникають не тільки до якості і легітимності цього випробування, але і до самого методу. Досі не відомо ніяких свідоцтв того, що теломераза здатна продовжити життя людині. Елізабет Періш — єдина, хто міг би щось про це розповісти — в 2018 році (через три роки після ін’єкції) заявила, що її стали довші теломери, що нібито свідчить про зниження її біологічного віку. Насправді ж, її довжина теломер знаходиться в межах норми, а отже, могла змінитися і з інших причин, що іноді зустрічається у людей.

Але навіть якщо допустити, що на організм Періш дійсно вплинула генна терапія, робити на цій підставі якісь висновки передчасно — це одиничний випадок, який, до того ж, не опублікована в рецензованому журналі. І та ж проблема виникне, судячи з усього, і з клієнтами Libella Gene Therapeutics — враховуючи ціну, яку вони платять за експеримент, їх навряд чи буде багато, а значить, це теж будуть поодинокі випадки, які нічого не підтверджують.

Та й сама ідея вимірювати біологічний вік за довжиною теломер зараз поступово втрачає популярність — принаймні, з’являється все більше робіт, в яких авторам не вдається виявити кореляцію між цим параметром і віком людей. Здається, що сама по собі довжина теломер значить не так багато, а важливіше швидкість, з якою вони коротшають — серед тварин, наприклад, саме цей параметр корелює з тривалістю життя.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», люди знають безліч способів уповільнити старіння, але деякі з них можуть здатися дивними. Наприклад, відомо, що лоскотання вуха гальмує старіння.

За матеріалами Nplus1

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