Піймання «вбивць» Шеремета: Мережа розірвало від люті

У четвер, 12 грудня, керівництво поліції назвало імена підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. У багатьох озвучена інформація викликала подив. Зібрали для вас найважливіші реакції мережі.
Блогер Антон Ходза назвав це провалом.
Але знайшлося місце і для жарту.
Активіст Роман Синіцин дотримується схожої думки.
Соратник Порошенка Віталій Гайдукевич в шоці.
Журналіст Аркадій Бабченко виступив на захист Звіробій.
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Тараса Березовця теж мучать сумніви.
Як і Яніна Соколова.
А ось заступник голови МВС Антон Геращенко відрапортував про перемогу.
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