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Піймання «вбивць» Шеремета: Мережа розірвало від люті

12.12.2019

У четвер, 12 грудня, керівництво поліції назвало імена підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. У багатьох озвучена інформація викликала подив. Зібрали для вас найважливіші реакції мережі.

Блогер Антон Ходза назвав це провалом.


Але знайшлося місце і для жарту.


Активіст Роман Синіцин дотримується схожої думки.

Соратник Порошенка Віталій Гайдукевич в шоці.


Журналіст Аркадій Бабченко виступив на захист Звіробій.


  • Тараса Березовця теж мучать сумніви.


    Як і Яніна Соколова.


    А ось заступник голови МВС Антон Геращенко відрапортував про перемогу.

 

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