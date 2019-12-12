Піймання «вбивць» Шеремета: Мережа розірвало від люті

У четвер, 12 грудня, керівництво поліції назвало імена підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. У багатьох озвучена інформація викликала подив. Зібрали для вас найважливіші реакції мережі.

Блогер Антон Ходза назвав це провалом.



Але знайшлося місце і для жарту.



Активіст Роман Синіцин дотримується схожої думки.

Соратник Порошенка Віталій Гайдукевич в шоці.



Журналіст Аркадій Бабченко виступив на захист Звіробій.