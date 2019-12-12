Управитель ТЕЦ Дубневичів йде, не попрощавшись

«Гарант Енерго М» готується «пробачити» «Нафтогазу» майже 400 млн грн боргів

Належить «Нафтогазу України» «Укртрансгаз» ще в липні звернувся в Господарський суд Києва з позовом до ПП «Гарант-Енерго М» про стягнення 195 млн грн боргу за транспортування природного газу за договором від 30 листопада 2018 р. У жовтні Госпсуд Києва задовольнив вимоги частково, постановивши стягнути 170 млн грн, а 3 грудня цей вердикт набув чинності після його підтвердження Північним апеляційним господарським судом.

Схоже, позивач не особливо вірить, що боржник поверне гроші. У листопаді юристи «Укртрансгазу» подали заяву в поліцію, звинувативши відповідача в несанкціонованому відборі газу в січні-квітні 2019 р. В газовій компанії заявили, що з січня 2019 року засипали «Гарант Енерго М», яке перестало розраховуватися за блакитне паливо, листами з вимогою припинити відбір газу (передані їй в управління ТЕЦ безпосередньо підключені до труби), назвавши всі наступні відбори несанкціонованими. Головне управління Національної поліції у Львівській області 19 листопада відкрила відповідне кримінальне провадження (№12019140000000809).

Як писали, «Гарант Енерго М» з 2018 року керувала Новояворівської і Новороздольской теплоелектроцентралями у Львівській області, які отримали від Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Обидві ТЕЦ до цього були відібрані у структур скандально відомих братів Ярослава та Богдана Дубневичів (в той момент обидва були нардепами від БПП) за махінації з газом. Йшлося про фактичне розкраданні більш 300 тис. куб. м газу «Нафтогазу України» на загальну суму понад 1,4 мільярда гривень: зазначені ТЕЦ використовували блакитне паливо, яке було відпущено їм за пільговими цінами для виробництва теплової енергії для населення, для виробництва і реалізації енергії за ринковими цінами.

На фото – Володимир Купчак

На момент відбору управителя, за даними «ОЛІГАРХА», «Гарант Енерго М» входив у групу «Гарант енерго», що належить київському бізнесменові Михайлу Реве, і працює на электромонтажном ринку з 1998 року. Але за кілька днів до підписання договорів у вересні 2018 р., новими співвласниками компанії з рівними частками стали екс-нардеп Володимир Купчак і киянин Віталій Ушинський. Станом на квітень 2017 року повний тезка останнього (Ушинський Віталій Олександрович) був позаштатним радником тодішнього міністра екології та природних ресурсів Остапа Семерака, який був одночасно членом партії «Народний фронт» та екс-нардепом від цієї політсили. Як відомо, його колегою в Кабміні був глава Мін’юсту Павло Петренко, ставлеником якого був голова Арми Антон Янчук – раніше він працював юристом в адвокатській компанії Петренко «МЛГруп», був помічником, а потім і заступником Петренко в Мін’юсті. Крім того, раніше згаданий Купчак працював в агробізнесі, який відомий як близький товариш Петренко.

Підопічні Янчука до останнього лобіювали інтереси «Гарант Енерго М». Наприклад, у вересні, після закінчення річного терміну управління, в агентстві збиралися продовжити договір ще на рік, і аж до жовтня писали релізи про необхідність «конструктивної роботи» (як з’ясувалося пізніше, керуюча компанія з весни 2019 року не звітувала про свою роботу з управління ТЕЦ).

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До чого це призвело в підсумку, відомо всім. «Гарант Енерго М» повністю провалила старт нового опалювального сезону у двох містах з населенням 60 тисяч чоловік і запускати опалення під прицілом телекамер 13 листопада туди особисто приїздив прем’єр Олексій Гончарук.

«Із-за безвідповідальності сумнівною приватної компанії, яка де-факто контролює ТЕЦ, 60 тис. людей в Новому Роздолі і Новояворівську могли залишитися без тепла взимку. Чим займалася приватна компанія-управитель весь цей час – з цим повинні розібратися відповідні правоохоронні органи», – написав прем’єр.

На фото – Антон Янчук та Павло Петренко

На підставі екстреного розпорядження Кабміну обидві ТЕЦ оперативно передали в управління «дочці» НАК «Нафтогаз України» – ТОВ «Нафтогаз Тепло», яка підписала договір з Армою.

Тоді ж стала зрозумілою загальна сумна картина. «Під керуванням «Гарант Енерго М» обидві ТЕЦ за минулий опалювальний сезон збільшили заборгованість перед «Нафтогазом» і АТ «Укртрансгаз» за використаний газ та послуги з його транспортування на 400 млн грн. Загальна заборгованість ТЕЦ перед підприємствами групи «Нафтогаз», таким чином, збільшилася удвічі і тепер становить майже 800 млн грн», – зазначили в Нак.

Відповідати за це, схоже, не планують ані Купчак, який дуже вчасно вийшов із засновників компанії ще в грудні 2018 р (ймовірно, відчувши, що справа пахне смаженим), ні його наступник Ушинський, який у липні 2019 р поступився 100% частку в компанії якомусь Степану Долинському з Івано-Франківська. Про ступінь серйозності цієї людини говорить один простий факт – ще кілька років, як з’ясували, він носив інше прізвище – Павлів, і числився т. н. «сплячим» ФОПом, діяльність якого через суд припинила ГФС в 2015 р. А дісталася йому компанію з непідйомним вантажем, схоже, чекає неминуче банкрутство.