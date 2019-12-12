Мінкультури без тендеру виділив 615 млн гривень на патріотичні кінозйомки

Кабінет Міністрів Володимира Гройсмана у кінці 2018 року затвердив перелік фільмів патріотичного характеру, які будуть фінансуватися державою. На підставу його розпорядження Міністерство культури в жовтні-грудні 2018 року провело ряд аукціонів, але без будь-якої конкуренції.
На створення фільмів в 2019-2020 році була виділена колосальна сума — 615 млн гривень.
Починаючи з жовтня по грудень 2018 року Мінкультури уклало десятки договорів з різними телевізійними компаніями на надання послуг у сфері виробництва кіно та відеопродукції в 2019-2020 роках.
Абсолютно всі аукціони були проведені з переговорної процедурою. Без будь-якої конкуренції, оскільки кінокомпанії були переможцем конкурсного відбору кінопроектів патріотичного спрямування, для виробництва (створення) і розповсюдження яких надається державна фінансова підтримка, та внесено в перелік фільмів патріотичного спрямування, для виробництва і розповсюдження яких надається державна фінансова підтримка, затверджена розпорядженням Кабміну від 05.09.2018 р. № 686-р
Кошти, в розмірі 615,6 млн. гривень, Мінкультури, згідно з тендерами, виділяються на виробництво (створення) національних фільмів патріотичного спрямування (аудіовізуального твору).
Цікаво і те, що той фільм, який у всіх на слуху («Кіборги») і вже давно вийшов в прокат, отримав мізерні суми загального бюджету. Зйомки багатьох невідомих фільмів затягнулися до 2020 року.
Тут невеликий перелік картин:
- «Принцип насолоди» (ідентифікатор UA-2018-12-14-005914-c) — 12,4 млн гривень (виконавець Стар Медіа);
- «Помилка в діагнозі» (UA-2018-11-30-001752-a) — 19,5 млн гривень (виконавець «Ідас Інтернешнл Філм»);
- «Лімб» (UA-2018-11-30-000999-b) — 2,9 млн гривень («Мейнстрім Пікчерз»);
- «Кіборги» (UA-2018-11-30-001742-a) — 1,5 млн гривень («Ідас Інтернешнл
- Філм»);
- «І будуть люди» (UA-2018-11-30-000997-b) — 32,4 млн гривень («Фільм Ю ей
- Продакшн»);
- «Імені Виговського» (UA-2018-11-23-001842-b) — 2,7 млн гривень («Кіностудія
- «Кінематографіст»);
- «Клуб всезнайків» (UA-2018-11-23-002792-c) — 10,7 млн гривень («Анімаград».);
- «Крутий заміс» (UA-2018-11-14-001708-b) — 1,3 млн гривень (ФОП Малярчук С. Ю.);
- «Третій син каменяра» (UA-2018-11-01-001393-a) — 24,2 млн гривень («Ганзафільм»);
- «Док на прийомі» (UA-2018-11-01-000873-c) — 0,9 млн гривень (ФОП Литвин А. А.);
- «Номери» (UA-2018-11-01-000869-c) — 10 млн гривень («435 ФІЛМС»);
- «Забуті» (UA-2018-11-01-002677-b) 15 млн гривень («Директорія кіно»);
- «Таємниці великих Українців» (UA-2018-11-01-002664-b) — 13,8 млн гривень («Тет-Продакшн»);
- «Роксолана» (UA-2018-11-01-000853-c) — 25 млн гривень (ТОВ «Анімаград»).