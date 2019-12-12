Мінкультури без тендеру виділив 615 млн гривень на патріотичні кінозйомки

Кабінет Міністрів Володимира Гройсмана у кінці 2018 року затвердив перелік фільмів патріотичного характеру, які будуть фінансуватися державою. На підставу його розпорядження Міністерство культури в жовтні-грудні 2018 року провело ряд аукціонів, але без будь-якої конкуренції.

На створення фільмів в 2019-2020 році була виділена колосальна сума — 615 млн гривень.

Починаючи з жовтня по грудень 2018 року Мінкультури уклало десятки договорів з різними телевізійними компаніями на надання послуг у сфері виробництва кіно та відеопродукції в 2019-2020 роках.

Абсолютно всі аукціони були проведені з переговорної процедурою. Без будь-якої конкуренції, оскільки кінокомпанії були переможцем конкурсного відбору кінопроектів патріотичного спрямування, для виробництва (створення) і розповсюдження яких надається державна фінансова підтримка, та внесено в перелік фільмів патріотичного спрямування, для виробництва і розповсюдження яких надається державна фінансова підтримка, затверджена розпорядженням Кабміну від 05.09.2018 р. № 686-р

Кошти, в розмірі 615,6 млн. гривень, Мінкультури, згідно з тендерами, виділяються на виробництво (створення) національних фільмів патріотичного спрямування (аудіовізуального твору).

Цікаво і те, що той фільм, який у всіх на слуху («Кіборги») і вже давно вийшов в прокат, отримав мізерні суми загального бюджету. Зйомки багатьох невідомих фільмів затягнулися до 2020 року.

Тут невеликий перелік картин: