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Мінкультури без тендеру виділив 615 млн гривень на патріотичні кінозйомки

12.12.2019

Кабінет Міністрів Володимира Гройсмана у кінці 2018 року затвердив перелік фільмів патріотичного характеру, які будуть фінансуватися державою. На підставу його розпорядження Міністерство культури в жовтні-грудні 2018 року провело ряд аукціонів, але без будь-якої конкуренції.

На створення фільмів в 2019-2020 році була виділена колосальна сума — 615 млн гривень.

Починаючи з жовтня по грудень 2018 року Мінкультури уклало десятки договорів з різними телевізійними компаніями на надання послуг у сфері виробництва кіно та відеопродукції в 2019-2020 роках.

Абсолютно всі аукціони були проведені з переговорної процедурою. Без будь-якої конкуренції, оскільки кінокомпанії були переможцем конкурсного відбору кінопроектів патріотичного спрямування, для виробництва (створення) і розповсюдження яких надається державна фінансова підтримка, та внесено в перелік фільмів патріотичного спрямування, для виробництва і розповсюдження яких надається державна фінансова підтримка, затверджена розпорядженням Кабміну від 05.09.2018 р. № 686-р

Кошти, в розмірі 615,6 млн. гривень, Мінкультури, згідно з тендерами, виділяються на виробництво (створення) національних фільмів патріотичного спрямування (аудіовізуального твору).

Цікаво і те, що той фільм, який у всіх на слуху («Кіборги») і вже давно вийшов в прокат, отримав мізерні суми загального бюджету. Зйомки багатьох невідомих фільмів затягнулися до 2020 року.

Тут невеликий перелік картин:

  • «Принцип насолоди» (ідентифікатор UA-2018-12-14-005914-c) — 12,4 млн гривень (виконавець Стар Медіа);
  • «Помилка в діагнозі» (UA-2018-11-30-001752-a) — 19,5 млн гривень (виконавець «Ідас Інтернешнл Філм»);
  • «Лімб» (UA-2018-11-30-000999-b) — 2,9 млн гривень («Мейнстрім Пікчерз»);
  • «Кіборги» (UA-2018-11-30-001742-a) — 1,5 млн гривень («Ідас Інтернешнл
  • Філм»);
  • «І будуть люди» (UA-2018-11-30-000997-b) — 32,4 млн гривень («Фільм Ю ей
  • Продакшн»);
  • «Імені Виговського» (UA-2018-11-23-001842-b) — 2,7 млн гривень («Кіностудія
  • «Кінематографіст»);
  • «Клуб всезнайків» (UA-2018-11-23-002792-c) — 10,7 млн гривень («Анімаград».);
  • «Крутий заміс» (UA-2018-11-14-001708-b) — 1,3 млн гривень (ФОП Малярчук С. Ю.);
  • «Третій син каменяра» (UA-2018-11-01-001393-a) — 24,2 млн гривень («Ганзафільм»);
  • «Док на прийомі» (UA-2018-11-01-000873-c) — 0,9 млн гривень (ФОП Литвин А. А.);
  • «Номери» (UA-2018-11-01-000869-c) — 10 млн гривень («435 ФІЛМС»);
  • «Забуті» (UA-2018-11-01-002677-b) 15 млн гривень («Директорія кіно»);
  • «Таємниці великих Українців» (UA-2018-11-01-002664-b) — 13,8 млн гривень («Тет-Продакшн»);
  • «Роксолана» (UA-2018-11-01-000853-c) — 25 млн гривень (ТОВ «Анімаград»).
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