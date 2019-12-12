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Слідству у справі Шеремета чинився «системне опір». Той, хто це робив, можливо, стане фігурантом розслідування, — глава Нацполиции Клименко

12.12.2019

Слідству у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета виявлялося системне опір, ті, хто це робив, будуть притягнуті до відповідальності.

Про це під час брифінгу заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко на брифінгу з розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета в четвер у Києві.

Він зазначив, що слідство тривало «латентного злочину», після якого пройшло вже три з половиною роки, що ускладнювало його розкриття.

Також він подякував журналістам, які передали слідству репортажі, відзняті в рамках журналістських розслідувань».

«Протягом слідства на певних етапах виявилося системне опір. У нас є розуміння, хто це робив. Не виключаю, що в майбутньому деякі з цих осіб будуть фігурантами розслідування», — сказав Клименко.

«Ми дійсно не змогли розповісти вам більше, ніж ви почули. У наших матералах інформації занадто багато. Але враховуючи суспільний резонанс і те, що цей резонансний злочин знаходиться на контролі керівництва держави, народу України, за погодженням зі слідчими ми змогли оприлюднити дану інформацію», — резюмував Клименко.

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