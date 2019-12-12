У Дніпрі неадекватний таксист побив пасажирку ногами за прохання довезти додому

Агресивний водій таксі силою витягнув пасажирку з авто, після чого наніс їй кілька ударів ногами. Про це повідомила тітка постраждалої Ірина Семенова на своїй сторінці в Facebook.

Інцидент стався в Дніпрі, в середу, 11 грудня. Водій підвіз дівчину до входу супермаркету, замість зазначеного в замовленні адреси. Пасажирка попросила довезти її до будинку.

У відповідь чоловік нахамив, заявивши, що вона може дійти самостійно. Після цього він вибіг з машини, витягнув дівчину, повалив її на землю і почав бити ногами.

Після пригоди потерпіла звернулася в травмпункт, а також написала заяву про побої в поліцію.

«Будьте уважні і не сідайте до таких таксистам! Небезпечно для здоров’я і життя», — написала Семенова.

У OBOZREVATEL з’явилася інформація, що неадекватний чоловік є співробітником служби таксі 656. Безліч місцевих жителів скаржаться на дану компанію.

Пасажири стверджують, що водії хамлять їм, і навіть застосовують фізичну силу. На одному з сайтів користувачі залишили понад 100 скарг.

Таке ж неадекватну поведінку водіїв підтверджують і користувачі соцмереж.

«Це реально страшно. У мене знайома опинилася в подібній ситуації», — написала Ольга Ігнатенко.

«Ця тварюка навесні образив мене і моєї дитини», — зазначила Василина Романова.