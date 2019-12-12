З Range Rover екс-соратниці Ляшка вкрали документи і близько $2,5 тис.

Жертвою автомобільних барсеточників стала екс-депутат від Радикальної партії 29-річна Олена Кошелева.

За попередніми даними, Кошелева приїхала повечеряти в престижний ресторан Sparks, який знаходиться на вулиці Мечникова, раніше там знаходився нічний клуб Serebro. Як з’ясувалося, екс-депутат залишила свою сумочку в салоні автомобіля «Range Rover», а коли повернулася, сумки вже не було, вкрали особисті документи — водійське посвідчення, український паспорт для виїзду за кордон, понад 20 тисяч гривень і 1500 доларів США.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 КК України (крадіжка). Поліція припускає, що спрацювали профессилнальные автозлодії, що розкривають машини спеціальними пристроями код-граберами.

Зазначимо, що Кошелєва в 2012-2013 роках працювала адміністратором ресторану Ciro’s Pomodoro. На парламентських виборах 2014 року увійшла в партійний список Радикальної партії Олега Ляшка, зайнявши 24 місце. Зазначалося, що вона є волонтеркою Харківського військового госпіталю, проте в середовищі волонтерів ніхто її не бачив.

У Верховній Раді VІІІ скликання була головою підкомітету з питань державної економічної політики, регулювання державних закупівель, державної політики у сфері побутових відходів та металобрухту Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики. Також була секретарем групи з міжпарламентських зв’язків з Італією і членом груп з міжпарламентських зв’язків з Туреччиною, Фінляндією, Катаром, Австрією, КНР і Норвегією.

У Верховній Раді запам’яталася золотим Iphone, охоронцями і дорогими вбраннями.