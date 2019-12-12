У Нацполиции так і не назвали можливих замовників вбивства Шеремета

На брифінгу з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета так і не були названі можливі замовники злочину.

Про замовників згадав лише президент Володимир Зеленський і генпрокурор Руслан Рябошапка. Але не представники поліції.

Зі слів поліцейських взагалі виходило, що мало не самі виконавці самі задумали вбивство, щоб дестабілізувати ситуацію в країні. Журналісти в цьому засумнівалися. Вони поцікавилися у правоохоронців, чому для дестабілізації вбили далеко не самого відомого і впливового людини в країні — Шеремета. Відповідь поліції був непереконливий: «Ні, він був відомий людина».