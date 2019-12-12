Після зниження облікової ставки валютники підняли курс долара

Валютники сьогодні нервово відреагували на рекордне зниження облікової ставки Нацбанку (на 2% річних — до 13,5%), і трохи підняли курс долара. За підсумками міжбанківських торгів 12 грудня він виріс на 4 копійки, і зупинився на 23,57-23,61 грн/$. Однак готівковий долар подешевшав на 5 копійок: на продаж до 23,60-23,70 грн/$, а на купівлю — до 23,35-23,45 грн/$.

Подорожчання безготівкового долара було вечірнім, і торкнулося небагатьох угод. Більшість же покупок-продажів міжбанку відбулося на 3-4 копійки дешевше закриття ринку. З ранку домінували валютні продажу і Нацбанк викуповував долар спочатку за 23,59 грн/$, а потім по 23,55 грн/$. Всього за день придбав, за різними підрахунками близько $50 млн.

Можливо, і більше б взяв, якби не заява про зниження облікової ставки НБУ на 2% річних — 13,5%. Ця новина стала сьогодні головною для фінансового ринку, і підштовхнула банки до скуповування долара. А також повідомлення Нацбанку про плани підвищити свою добову норму викупу валюти на міжбанку (з $30 млн до $50 млн) і переглянути з березня 2020 року резервні вимоги:

• за гривневими коштами — з 3-6,5% (в залежності від терміновості) до 0%;

• за валютними коштами — з 3-6,5% до 10% суми.

Це означає, що сам Нацбанк планує активніше закуповуватися доларом і більше його накопичувати. А у банків, навпаки, хоче відбити охоту до валютних операцій — зробити їх більш дорогими за рахунок резервування.

Але коль скоро нові резерви включаться тільки з наступного року, сьогодні фінансисти вирішили позбирати валюту на ринку.

«З цих чинників котирування трохи піднялися на малооб’ємних торгах», — пояснив ситуацію директор казначейства Банку Кредит Дніпро» Олег Курінний.

Якщо вчора обсяг міжбанку сягнув $230 млн., то сьогодні він скоротився до $180 млн.

Долар почав дорожчати, як тільки банки вийшли його купувати.

«Їхні дії не пов’язані з ринком ОВДП і макроекономічними викладками, вони оцінили поточну реакцію на нову облікову ставку. Це зниження дохідності за депозитними сертифікатами нбу відразу 2%, причому вже завтра. У п’ятницю банки отримають по нацбанківського overnight лише 11,5%. Тобто мало. Як тільки банки ввечері зрозуміли, що менше зароблять на гривні, то вирішили позакривати позиції, і прикупити долара. І саме це підняло курс», — пояснив ситуацію фінансовий аналітик Василь Невмержицький.

Завтра фінансисти чекають початку торгів в рамках 23,58-23,62 грн/$, і не виключають рух до 23,65 грн/$. У п’ятницю міжбанк торгує в режимі короткого дня, і фіксується невеликий обсяг торгів, тому котирування можуть активно рухатися на малоліквідному ринку.