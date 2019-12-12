У Києві п’яні курсанти МВС забрали у перехожого вейп і кросівки

У Києві на Лівобережному масиві двоє п’яних курсантів Національної академії внутрішніх справ забрали у перехожого кросівки, навушники та електронну сигарету.



Пограбування сталося вночі на вулиці Туманяна (Дніпровський район) в Києві 30 листопада.

Відзначається, що курсанти забрали у потерпілого електронну сигарету, навушники Apple, а також намагалися змусити його зняти і віддати їм кросівки.

«Потерпілий зміг втекти і викликати поліцію», – повідомляє видання.

Вдома у грабіжників провели обшук, і в одного з них виявили викрадені речі. Також поліція знайшла у курсанта 7 автомобільних номерів.