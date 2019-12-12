«Я наче доторкнулася до чогось омерзительному»: мати Шеремета про брифінгу поліції

Мати вбитого журналіста Павла Шеремета, Людмила Станіславівна, після брифінгу, де поліція оголосила про розкриття злочину.

– Ви дивилися брифінг МВС про затримання підозрюваних у вбивстві вашого сина? Чи згодні ви з доводами правоохоронців, що винні саме ці люди?

– Дивилася, звичайно. Але як я можу бути погоджується або не погоджується? Ну, озвучили. Значить, все-таки є воля президента на те, щоб розслідувати цю справу. Це вже вселяє якісь надії. Але це виконавці… Винні вони чи ні, про це тільки суд вже зможе сказати. А про замовників взагалі мови не йшло. Тому не знаю… Я, звичайно, бажаю, щоб і силові структури, і президент все-таки показали українському народу, що вони здатні захистити кожного українця від сваволі. А те, що я почула… Я наче доторкнулася до чогось омерзительному. Такий брудний язик…

– Ви маєте на увазі записи розмов підозрюваних?

– Так. І ці люди працювали десь з кимось. Таке у мене огидне почуття, що є взагалі такі люди. Я не пов’язую це зі своїм сином, тому що немає доказів поки що ніяких. Це повинні вирішувати правоохоронні органи.

– А материнське серце вам підказує?

– Знаєте, моє материнське серце вже… Далеко не тут. Мого сина немає. Що моє материнське серце має підказувати? Моє материнське серце вже розстріляли.

– Ви вірите, що дійсно ці люди скоїли вбивство?

– Не знаю. Я ж не слідчий. Я не маю права думати про це. Це тільки суд доведе.

– Вас переконали ті факти, які оприлюднили у МВС сьогодні?

– Я просто слухала. Головне, щоб їх ці докази задовольняли. Але найстрашніше – щоб не постраждали невинні люди. Мені це небайдуже. Я вдячна президенту, що він почав все-таки проводити і закінчити це розслідування, і що він сам присутній при цьому. І що цей процес відкритий для громадськості, журналістів. За це Зеленському великий респект.