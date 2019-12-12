Зеленський у ток-шоу «Право на владу»: онлайн-трансляція

У четвер, 12 грудня, президент України Володимир Зеленський став гостем політичного ток-шоу «Право на Владу» на телеканалі «1+1». Раніше стало відомо, що президент дав перше інтерв’ю російському телеканалу.

Головною темою передачі заявлені підсумки «Нормандського саміту» у Парижі 9 грудня. Зокрема, Зеленський хоче розповісти, наблизять світ проведені переговори, а також пояснити українцям, які зобов’язання українська делегація взяла на себе.

Окремо обіцяно розповісти про непублічних домовленостей в кулуарах саміту.