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Залишилися дружина і дитина: в зоні ООС вбили українського воїна

12.12.2019

В зоні Операції Об’єднаних сил на Донбасі у середу, 11 грудня, загинув 26-річний військовий Андрій Дзюба.

Він був родом із Старої Синяви Хмельницької області.

«Боєць служив у 128-й окремій гірничо-штурмовій бригаді. Загинув при виконанні службових обов’язків в районі Новотроїцького Донецької області. У Андрія залишилася дружина і дочка, якій ще немає року», – розповіла координатор центру допомоги учасникам АТО в області Наталія Дзекар.

Інформації про те, коли захисника привезуть в Хмельницьку область і коли відбудуться похорони, поки немає.

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