«За що воювали?» Полковник ЗСУ захотів «знайти спільну мову» з «Л/ДНР» і потрапив у гучний скандал

Військові Збройних сил України нібито готові до реінтеграції з військовими Росії і терористами «Л/ДНР», але ветерани не готові до такого.

Про це заявив начальник Управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ полковник Олексій Ноздрачов на круглому столі на тему «Національна стійкість: нові підходи у вирішенні старих проблем».

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи існує майданчик для вирішення питань комунікації з окупованими територіями і ветеранами, полковник заявив про готовність української армії до реінтеграції з російською армією.

За його словами, РНБО вже створена група по національно-патріотичному вихованню.

«Питання реінтеграції, це питання в першу чергу безпеки. Я вас хочу запевнити, що військовий і росіянин військовий, які проти нас воювали і продовжують воювати, і навіть ті військові, які є у формуваннях Донецької і Луганської областей, якщо буде прийнято політичне рішення й імплементована, вони реинтегрируются дуже швидко.

Тому що все-таки крім національної ідеї існують військові традиції. І знайти спільну мову військовим росіянам і військовим українцям, навіть якщо вони були ворогами, краще. Але не забувайте, що існують праворадикальні рухи, які не контролюються державою», – сказав він.

Ноздрачов додав, що державної політики щодо реінтеграції саме цих ветеранів немає.

Він також сказав, що «ми зможемо вдало реінтегрувати Донецьку та Луганську області, якщо сильне українське суспільство займеться реинтеграцией іншої частини суспільства».

«Одна частина суспільства менш інтегрована, інша більше. Ось на цьому сколе йде радикалізм. Тому нам треба з вами в цьому напрямі теж працювати», – сказав військовий.

Ноздрачов зазначив, що про український радикалізм кажуть на Заході, але не в Україні. Полковник привів у приклад позицію США по полку Нацгвардії «Азов».

Зазначимо, слова Ноздрачова викликали обурення у користувачів мережі. Зокрема, колишній військовослужбовець ЗСУ Олександр (Грім) Грамарчук на своїй сторінці в Facebook відреагував на заяви так:

«За що воювали і гинули тисячі наших воїнів? За те, щоб полковнику Ноздрачеву дати, нарешті, можливість пообійматися з братушанями?»

Воїн Національної гвардії України, учасник ООС Харитин Старский також розкритикував Ноздрачова. Він висловився з цього приводу в соцмережі.

«У присязі Українському Народові, яку дає кожен військовий, немає ні слова про якусь реінтеграції з ворогами і агресорами», – підкреслив Старский.

У Facebook-спільноті «Рух Ветеранів України» Ноздрачова назвали «весільним полковником». «Йому треба спочатку повоювати в окопах, втратити в бою побратимів, яких убили росіяни і терористи, а потім спробувати ще раз перетравити те, що він озвучив», – сказано в пості.

Ветерани також заявили, що військового потрібно звільнити, про що вони надішлють запити в компетентні органи.

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан («Штірліц») також заявив, що проти будь реінтеграції з Росією та представниками окупаційних військ.

Незабаром в Facebook-акаунті полковник відреагував на обурення, підкресливши, що «вирвані з контексту слова були «перекручені» і отримали незаслужене увагу».

«Висловлюючи свої особисті погляди з зазначених питань, я намагався донести основні посили, а саме: Збройні сили, Національна гвардія і добровольчі підрозділи в 2014 році створили умови для переформування країни і побудови національної ідеї; інформаційне середовище є районом операції РФ проти України і тільки консолідація зусиль громадянського суспільства та військових дасть можливість ефективно протистояти цій агресії, а національна стійкість в першу чергу залежить від згуртованості суспільства», – написав військовий у пості.

Позицію полковника Генштабу ВСУ назвав «суб’єктивними оцінними судженнями». За фактом скандалу з військовим призначено службове розслідування.