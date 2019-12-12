Стало відомо, ким були загиблі у страшній пожежі в Одесі

Вранці 12 грудня в Одесі з-під завалів згорілої будівлі коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу вилучили тіла останніх людей, які вважалися зниклими.
За даними ГУ НП в Одеській області, впізнані були тільки чотири людини, для всіх інших проведуть ДНК-тест. Віце-мер Одеси Андрій Котляр повідомив, що всього в результаті пожежі постраждали 47 осіб, з них 16 осіб загинули. Також він опублікував список загиблих.
У ТСН розповіли подробиці про тих, кого впізнали і тих, хто розшукується.
1.Бабенко Анастасія Аркадіївна, 16 років
Після того, як вона вистрибнула з вікна палаючого коледжу, була госпіталізована в МКЛ №1, де померла через 15 хвилин після прибуття. Знайомі характеризували її як відмінницю, прекрасну, життєрадісну дівчину.
2. Бортюк Ганна Леонідівна, 43 роки
Викладач коледжу з математики. Виводила учнів на вулицю під час пожежі, внаслідок чого загинула. У неї залишилося двоє дітей. Тіло було знайдено 5 грудня
3. Коваль Марионелла Дмитрівна, 56 років
Секретар коледжу. В останній раз спілкувалася з рідними в 7:00 ранку 4 грудня. З 14:00 телефон знаходиться поза зоною доступу. Тіло було знайдено 5 грудня.
4. Трофимчук Кирило Ігорович, 16 років
Учень коледжу. Під час пожежі зателефонував матері, сказав, що задихається від диму і попрощався. У віці 16 років в 2018 році від саркоми Юїнга помер його брат Ілля.
5. Третьякова Наталія Олексіївна, 48 років
Викладачка коледжу, завідуюча відділенням правового напрямку коледжу. Тіло було виявлено 7 грудня. 12 грудня сотні людей прийшли попрощатися з нею.
6. Беженара Олена Валеріївна, 24 роки
Лаборантка коледжу. За словами її батька і сестри, зв’язок з Оленою зникла близько 10:00 4 грудня. Тіло знайшли 7 грудня.
7. Шатохін Сергій Миколайович, 38 років
Рятівник помер 7 грудня в лікарні №1 після трьох днів перебування в комі. Під час евакуації учнів коледжу він впав з великої висоти з-за чого отримав серйозні травми. У Сергія залишилися дружина і троє дітей.
8. Іванович Галина Валентинівна, 65 років
Старший науковий керівник кандидат біологічних наук (за спеціальністю гідробіологія), співробітниця ІНДЕКС НАН України. Тіло було знайдено 9 грудня.
9. Соловей Віра Дмитрівна, 68 років
Про загиблу інформації поки немає. Тіло знайшли 11 грудня.
10. Тарасова Наталія Василівна, 60 років
Співробітниця бухгалтерії. Близько 10:00 зателефонувала доньці і сказала, що знаходиться в будівлі коледжу. Тіло знайшли 11 грудня.
Ще 6 тіл, знайдених під завалами, не опізнані. Відзначається, що в списку зниклих зазначено як раз 6 осіб, тим не менш, точні результати стануть відомі протягом 14 днів після проведення ДНК-експертизи.
Офіційний список зниклих без вести:
1.Маркіна Юлія, 16 років
Студентка коледжу. У день трагедії дзвонила рідним і повідомила, що знаходиться в палаючому будинку.
2. Чугунникова Людмила, 18 років
Студентка. В останній раз виходила на зв’язок 3 грудня.
3. Пьяночкина Катерина, 16 років
Студентка. Була на заняттях на четвертому поверсі. В 10:12 повідомила по телефону батькові, що в коледжі пожежа і залишилася в бухгалтерії з Юлією Маркіної і двома бухгалтерами.
4. Катышевская Вероніка, 64 роки
Співробітниця бухгалтерії коледжу.
5. Перлык Ірина
Співробітниця бухгалтерії. Останній раз розмовляла з чоловіком у 10:12, повідомила, що задихається від диму і попрощалася з ним.
6. Александров Борис, 61 рік
Директор Інституту морської біології. Телефонувала його секретарка Галина Іванович, яка повідомила, що в коледжі задимлення і він впав на підлогу. Просила допомоги.
Нагадаємо, 12 грудня в Одесі провели в останню путь 48-річну викладачку Наталю Третьякову, яка загинула 4 січня у пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.