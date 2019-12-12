Стало відомо, ким були загиблі у страшній пожежі в Одесі

Вранці 12 грудня в Одесі з-під завалів згорілої будівлі коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу вилучили тіла останніх людей, які вважалися зниклими.

За даними ГУ НП в Одеській області, впізнані були тільки чотири людини, для всіх інших проведуть ДНК-тест. Віце-мер Одеси Андрій Котляр повідомив, що всього в результаті пожежі постраждали 47 осіб, з них 16 осіб загинули. Також він опублікував список загиблих.

У ТСН розповіли подробиці про тих, кого впізнали і тих, хто розшукується.

1.Бабенко Анастасія Аркадіївна, 16 років

Після того, як вона вистрибнула з вікна палаючого коледжу, була госпіталізована в МКЛ №1, де померла через 15 хвилин після прибуття. Знайомі характеризували її як відмінницю, прекрасну, життєрадісну дівчину.

2. Бортюк Ганна Леонідівна, 43 роки

Викладач коледжу з математики. Виводила учнів на вулицю під час пожежі, внаслідок чого загинула. У неї залишилося двоє дітей. Тіло було знайдено 5 грудня

3. Коваль Марионелла Дмитрівна, 56 років

Секретар коледжу. В останній раз спілкувалася з рідними в 7:00 ранку 4 грудня. З 14:00 телефон знаходиться поза зоною доступу. Тіло було знайдено 5 грудня.

4. Трофимчук Кирило Ігорович, 16 років

Учень коледжу. Під час пожежі зателефонував матері, сказав, що задихається від диму і попрощався. У віці 16 років в 2018 році від саркоми Юїнга помер його брат Ілля.

5. Третьякова Наталія Олексіївна, 48 років

Викладачка коледжу, завідуюча відділенням правового напрямку коледжу. Тіло було виявлено 7 грудня. 12 грудня сотні людей прийшли попрощатися з нею.

6. Беженара Олена Валеріївна, 24 роки

Лаборантка коледжу. За словами її батька і сестри, зв’язок з Оленою зникла близько 10:00 4 грудня. Тіло знайшли 7 грудня.

7. Шатохін Сергій Миколайович, 38 років

Рятівник помер 7 грудня в лікарні №1 після трьох днів перебування в комі. Під час евакуації учнів коледжу він впав з великої висоти з-за чого отримав серйозні травми. У Сергія залишилися дружина і троє дітей.

8. Іванович Галина Валентинівна, 65 років

Старший науковий керівник кандидат біологічних наук (за спеціальністю гідробіологія), співробітниця ІНДЕКС НАН України. Тіло було знайдено 9 грудня.

9. Соловей Віра Дмитрівна, 68 років

Про загиблу інформації поки немає. Тіло знайшли 11 грудня.

10. Тарасова Наталія Василівна, 60 років

Співробітниця бухгалтерії. Близько 10:00 зателефонувала доньці і сказала, що знаходиться в будівлі коледжу. Тіло знайшли 11 грудня.

Ще 6 тіл, знайдених під завалами, не опізнані. Відзначається, що в списку зниклих зазначено як раз 6 осіб, тим не менш, точні результати стануть відомі протягом 14 днів після проведення ДНК-експертизи.

Офіційний список зниклих без вести:

1.Маркіна Юлія, 16 років

Студентка коледжу. У день трагедії дзвонила рідним і повідомила, що знаходиться в палаючому будинку.

2. Чугунникова Людмила, 18 років

Студентка. В останній раз виходила на зв’язок 3 грудня.

3. Пьяночкина Катерина, 16 років

Студентка. Була на заняттях на четвертому поверсі. В 10:12 повідомила по телефону батькові, що в коледжі пожежа і залишилася в бухгалтерії з Юлією Маркіної і двома бухгалтерами.

4. Катышевская Вероніка, 64 роки

Співробітниця бухгалтерії коледжу.

5. Перлык Ірина

Співробітниця бухгалтерії. Останній раз розмовляла з чоловіком у 10:12, повідомила, що задихається від диму і попрощалася з ним.

6. Александров Борис, 61 рік

Директор Інституту морської біології. Телефонувала його секретарка Галина Іванович, яка повідомила, що в коледжі задимлення і він впав на підлогу. Просила допомоги.

Нагадаємо, 12 грудня в Одесі провели в останню путь 48-річну викладачку Наталю Третьякову, яка загинула 4 січня у пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.