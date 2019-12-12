Президент Естонії пообіцяла піднімати українське питання в Радбезі ООН

Керсті Кальюлайд, глава Республіки Естонія, зробила заяву, що її країна, будучи непостійним членом Рб ООН, в 2020 2021 роках буде акцентувати свою увагу на ситуацію, яка буде відбуватися в Грузії та українській державі.

Більш детально про це йдеться у виданні Wnp.pl.

За словами президента, Естонія хоче зберегти питання щодо Києва і Тбілісі на форумі Ради безпеки Організації об’єднаних націй.

Таким чином, вона зазначила: «протягом двадцяти чотирьох місяців Польща, працюючи в Радбезі ООН, піднімала питання України і Грузії. Рішення запропонувати так і не вдалося, але принаймні, вдалося бути впевненими. В Україні та Грузії люди пам’ятають, що завжди є промінчик світла і надії. Саме тому ми хочемо зберегти дану дискусію на форму Радбезу ООН».

Крім того, президент Естонської Республіки додала, що Таллінн має намір вельми серйозно зайнятися в Раді безпеки Організації об’єднаних націй питанням кібербезпеки. Також Естонія буде проводити роботу над питаннями прав жінок, а також дітей в зонах, де відбуваються конфлікти і глобальні зміни клімату.