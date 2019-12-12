«Дивився в очі 8 годин»: Зеленський розповів, потискував руку Путіну на переговорах

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що подав руку главі РФ Володимиру Путіну на саміті «нормандського формату».

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Про це український лідер сказав в ефірі політичного ток-шоу «Право на владу» у четвер, 12 листопада.

«А як можна по-іншому зустрічатися на вищому рівні? Як можна без цього почати діалог? Як можна про щось домовлятися, а найголовніше не просто на словах, а вирішувати питання?» – спитав Зеленський.

Він зазначив, що готовий потиснути не один раз руку президенту Російської Федерації у разі повернення окупованих територій.

«Я скажу вам відверто, якщо завтра нам повернуть нашу землю, наш тимчасово окупованій Донбас, то я можу ще десять раз потиснути руку. А якщо нам повернуть наш Крим, а його обов’язково колись повернуть, можна і сто разів. Готовий на це тільки заради результату», – підкреслив Зеленський.

Український глава згадав, що коли обговорював з Путіним по телефону питання повернення в Україну моряків, його теж запитували, чи буде він з ним вітатися: «А як по-іншому? Я повинен просто подзвонити і сказати: гей, повертай моряків? Тобто якщо ми хочемо, а ми дійсно дуже цього хочемо припинити війну, ми повинні розмовляти».

Він також заявив, що дивився в очі Путіну 8 годин, адже саме стільки тривали переговори. Президент сказав, зрозумів, що Путін «непростий і складний людина».

«Але я точно зрозумів, що у нас почався діалог, ми можемо домовлятися. Це не буде швидко, але це буде», – підкреслив він.

Зеленський додав, що відчував підтримку голів Німеччини і Франції, а також українців і своєї команди.

Пропонуємо подивитися трансляцію ефіру: